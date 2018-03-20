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    Лондон рассматривает возможность введения новых санкционных мер против России. Великобритания, отравление, химическое оружие, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛондон рассматривает возможность введения новых санкционных мер против России

    Лондон рассматривает возможность введения новых санкционных мер против России

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    Лондон рассматривает возможность введения новых санкционных мер против России

    Лондон рассматривает возможность введения новых санкционных мер против России

    Лондон рассматривает возможность введения новых санкционных мер против России

      Сегодня Совет национальной безопасности Великобритании соберется для обсуждения возможных новых мер в отношении России в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщили местные СМИ.

      Весь минувший день Тереза Мэй в Лондоне, а Борис Джонсон в Брюсселе пытались убедить мир в том, что именно Россия причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, передает обозреватель НТВ Вадим Глускер. Министр иностранных дел Великобритании искал поддержку у своих коллег по Евросоюзу и у руководства НАТО. При этом оставалось непонятным главное: чем все-таки вызвана поспешность, с которой Лондон выдвинул не подкрепленные документально обвинения в адрес России.

      Несмотря на все запросы Росиии, Великобритания не направила в Москву никакой информации по обстоятельствам дела, отказалась совместно расследовать инцидент, взаимодействовать на двусторонней основе в рамках Организации по запрету химического оружия. При этом Тереза Мэй упорно повторяет: раз нервно-паралитическое вещество было разработано в СССР, то и применить его могла исключительно Россия.

      Совет министров иностранных дел стран ЕС, поддавшись увещеваниям Бориса Джонсона, выпустил специальный документ исключительно о деле Скрипаля, при этом полностью игнорируя тот факт, что все химическое оружие в России было уничтожено. Как заявили в российском МИД, никаких отравляющих веществ «Новичок» в России «не производится и не хранится».

      Но у Бориса Джонсона в Брюсселе иная миссия, при том что формальный повод встречи — это Brexit. Но как удобно заменить обсуждение выхода Великобритании из ЕС делом Скрипаля, особенно с учетом того, что прогресс на переговорах минимальный.

      Но Борису Джонсону поддержки коллег по европейской дипломатии недостаточно. Он двигается в сторону НАТО, где совершенно очевидно находит поддержку в лице генсека организации Йенса Столтенберга.

      Йенс Столтенберг: «Россия будет пытаться посеять среди нас раздор, но союзники сплочены. И мы солидарны с Великобританией».

      Как бы то ни было, представители Организации по запрещению химического оружия прибыли в Солсбери. Они подключаются к следствию, которое может занять месяцы. Скотленд-Ярд говорит о том, что отравление Скрипаля является одним из самых сложных дел в истории контртеррористического подразделения британской полиции. Уже собрано 800 улик, взяты показания у 400 свидетелей. О Brexit можно пока не думать, все мысли только о России.

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