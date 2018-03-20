Лондон рассматривает возможность введения новых санкционных мер против России

Сегодня Совет национальной безопасности Великобритании соберется для обсуждения возможных новых мер в отношении России в связи с делом об отравлении
экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщили местные СМИ.
Весь минувший день Тереза Мэй в Лондоне, а Борис Джонсон в Брюсселе пытались убедить мир в том, что именно Россия причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, передает обозреватель НТВ Вадим Глускер. Министр иностранных дел Великобритании искал поддержку у своих коллег по Евросоюзу и у руководства НАТО. При этом оставалось непонятным главное: чем все-таки вызвана поспешность, с которой Лондон выдвинул не подкрепленные документально обвинения в адрес России.
Несмотря на все запросы Росиии, Великобритания не направила в Москву никакой информации по обстоятельствам дела, отказалась совместно расследовать инцидент, взаимодействовать на двусторонней основе в рамках Организации по запрету химического оружия. При этом Тереза Мэй упорно повторяет: раз нервно-паралитическое вещество было разработано в СССР, то и применить его могла исключительно Россия.
Совет министров иностранных дел стран ЕС, поддавшись увещеваниям Бориса Джонсона, выпустил специальный документ исключительно о деле Скрипаля, при этом полностью игнорируя тот факт, что все химическое оружие в России было уничтожено. Как заявили в российском МИД, никаких отравляющих веществ «Новичок» в России «не производится и не хранится».
Но у Бориса Джонсона в Брюсселе иная миссия, при том что формальный повод встречи — это Brexit. Но как удобно заменить обсуждение выхода Великобритании из ЕС делом Скрипаля, особенно с учетом того, что прогресс на переговорах минимальный.
Но Борису Джонсону поддержки коллег по европейской дипломатии недостаточно. Он двигается в сторону НАТО, где совершенно очевидно находит поддержку в лице генсека организации Йенса Столтенберга.
Йенс Столтенберг: «Россия будет пытаться посеять среди нас раздор, но союзники сплочены. И мы солидарны с Великобританией».
Как бы то ни было, представители Организации по запрещению химического оружия прибыли в Солсбери. Они подключаются к следствию, которое может занять месяцы. Скотленд-Ярд говорит о том, что отравление Скрипаля является одним из самых сложных дел в истории контртеррористического подразделения британской полиции. Уже собрано 800 улик, взяты показания у 400 свидетелей. О Brexit можно пока не думать, все мысли только о России.
Несмотря на все запросы Росиии, Великобритания не направила в Москву никакой информации по обстоятельствам дела, отказалась совместно расследовать инцидент, взаимодействовать на двусторонней основе в рамках Организации по запрету химического оружия. При этом Тереза Мэй упорно повторяет: раз нервно-паралитическое вещество было разработано в СССР, то и применить его могла исключительно Россия.
Совет министров иностранных дел стран ЕС, поддавшись увещеваниям Бориса Джонсона, выпустил специальный документ исключительно о деле Скрипаля, при этом полностью игнорируя тот факт, что все химическое оружие в России было уничтожено. Как заявили в российском МИД, никаких отравляющих веществ «Новичок» в России «не производится и не хранится».
Но у Бориса Джонсона в Брюсселе иная миссия, при том что формальный повод встречи — это Brexit. Но как удобно заменить обсуждение выхода Великобритании из ЕС делом Скрипаля, особенно с учетом того, что прогресс на переговорах минимальный.
Но Борису Джонсону поддержки коллег по европейской дипломатии недостаточно. Он двигается в сторону НАТО, где совершенно очевидно находит поддержку в лице генсека организации Йенса Столтенберга.
Йенс Столтенберг: «Россия будет пытаться посеять среди нас раздор, но союзники сплочены. И мы солидарны с Великобританией».
Как бы то ни было, представители Организации по запрещению химического оружия прибыли в Солсбери. Они подключаются к следствию, которое может занять месяцы. Скотленд-Ярд говорит о том, что отравление Скрипаля является одним из самых сложных дел в истории контртеррористического подразделения британской полиции. Уже собрано 800 улик, взяты показания у 400 свидетелей. О Brexit можно пока не думать, все мысли только о России.
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