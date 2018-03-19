В ЕС заявили о солидарности с Великобританией по делу Скрипаля

Евросоюз выразил солидарность с Великобританией по делу об отравлении Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по иностранным делам, принятом в понедельник.
В Брюсселе решительно осудили инцидент в Солсбери и призвали Россию ответить на вопросы британского следствия.
Совет ЕС: «Евросоюз призывает Россию срочно ответить на вопросы, поднятые Великобританией и международным сообществом, и предоставить полную информацию о своей программе „Новичок“. ЕС выражает полную солидарность с Великобританией и поддержку ее усилиям осудить ответственных за это преступление».
Как отмечает ТАСС, министры предпочли несколько дистанцироваться от предложенной Лондоном формулировки о том, что Россия с высокой долей вероятности несет ответственность за инцидент в Солсбери. Они поправили ее следующим образом: «Евросоюз чрезвычайно серьезно воспринял заявление правительства Соединенного Королевства, что Российская Федерация с высокой вероятностью несет ответственность (за этот инцидент)».
Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери. Власти страны утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастна Россия. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании двусторонних контактов на высоком уровне.
Россия категорически отрицает свою причастность к инциденту. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, давшей эксклюзивное интервью НТВ, то, что происходит сейчас в Великобритании, — «спектакль, абсолютная мистификация и сеанс магии».
Совет ЕС: «Евросоюз призывает Россию срочно ответить на вопросы, поднятые Великобританией и международным сообществом, и предоставить полную информацию о своей программе „Новичок“. ЕС выражает полную солидарность с Великобританией и поддержку ее усилиям осудить ответственных за это преступление».
Как отмечает ТАСС, министры предпочли несколько дистанцироваться от предложенной Лондоном формулировки о том, что Россия с высокой долей вероятности несет ответственность за инцидент в Солсбери. Они поправили ее следующим образом: «Евросоюз чрезвычайно серьезно воспринял заявление правительства Соединенного Королевства, что Российская Федерация с высокой вероятностью несет ответственность (за этот инцидент)».
Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери. Власти страны утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастна Россия. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании двусторонних контактов на высоком уровне.
Россия категорически отрицает свою причастность к инциденту. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, давшей эксклюзивное интервью НТВ, то, что происходит сейчас в Великобритании, — «спектакль, абсолютная мистификация и сеанс магии».
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