Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    В ЕС заявили о солидарности с Великобританией по делу Скрипаля

    6 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls
    В ЕС заявили о солидарности с Великобританией по делу Скрипаля

    В ЕС заявили о солидарности с Великобританией по делу Скрипаля

    В ЕС заявили о солидарности с Великобританией по делу Скрипаля
  • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls

    • Евросоюз выразил солидарность с Великобританией по делу об отравлении Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по иностранным делам, принятом в понедельник.

    В Брюсселе решительно осудили инцидент в Солсбери и призвали Россию ответить на вопросы британского следствия.

    Совет ЕС: «Евросоюз призывает Россию срочно ответить на вопросы, поднятые Великобританией и международным сообществом, и предоставить полную информацию о своей программе „Новичок“. ЕС выражает полную солидарность с Великобританией и поддержку ее усилиям осудить ответственных за это преступление».

    Как отмечает ТАСС, министры предпочли несколько дистанцироваться от предложенной Лондоном формулировки о том, что Россия с высокой долей вероятности несет ответственность за инцидент в Солсбери. Они поправили ее следующим образом: «Евросоюз чрезвычайно серьезно воспринял заявление правительства Соединенного Королевства, что Российская Федерация с высокой вероятностью несет ответственность (за этот инцидент)».

    Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери. Власти страны утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастна Россия. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании двусторонних контактов на высоком уровне.

    смотретьЗахарова назвала дело Скрипаля «глобальным позором Великобритании». Эксклюзив НТВ
    Захарова назвала дело Скрипаля «глобальным позором Великобритании». Эксклюзив НТВ
    Россия категорически отрицает свою причастность к инциденту. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, давшей эксклюзивное интервью НТВ, то, что происходит сейчас в Великобритании, — «спектакль, абсолютная мистификация и сеанс магии».

    Новости по теме

    Отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru