Тереза Мэй заявила, что у России был мотив для отравления Скрипаля

Премьер-министр Великобритании в очередной раз выступила с обвинениями в адрес России по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
Тереза Мэй заявила Sky News, что у России были намерение и мотив для отравления в Солсбери, в результате которого пострадали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
Тереза Мэй: «Это нервно-паралитическое вещество было из группы „Новичок“, оно было разработано советскими экспертами, и я думаю, что у России есть мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы наблюдаем. Это произошло в Великобритании, и это могло произойти в другой стране».
Какими именно мотивами, по ее мнению, руководствовалась Россия, Мэй не уточнила. Отметим, что никаких убедительных доказательств причастности Москвы к инциденту в Солсбери представлено не было, тем не менее Лондон выслал 23 российских дипломатов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эксклюзивном интервью НТВ назвала дело Скрипаля «глобальным позором» британских властей. В ответ на действия Лондона Москва выслала 23 британских дипломатов, отозвала согласие на открытие генконсульства Великобритании в Петербурге и закрыла Британский совет. А в Кремле назвали обвинения Лондона «безосновательным клеветническим потоком».
Тереза Мэй: «Это нервно-паралитическое вещество было из группы „Новичок“, оно было разработано советскими экспертами, и я думаю, что у России есть мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы наблюдаем. Это произошло в Великобритании, и это могло произойти в другой стране».
Какими именно мотивами, по ее мнению, руководствовалась Россия, Мэй не уточнила. Отметим, что никаких убедительных доказательств причастности Москвы к инциденту в Солсбери представлено не было, тем не менее Лондон выслал 23 российских дипломатов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эксклюзивном интервью НТВ назвала дело Скрипаля «глобальным позором» британских властей. В ответ на действия Лондона Москва выслала 23 британских дипломатов, отозвала согласие на открытие генконсульства Великобритании в Петербурге и закрыла Британский совет. А в Кремле назвали обвинения Лондона «безосновательным клеветническим потоком».
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