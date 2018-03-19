МИД РФ: никаких отравляющих веществ «Новичок» в России нет

В МИД РФ с недоумением отреагировали на решение стран — членов ЕС поддержать домыслы британских властей о причастности Москвы к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
В МИД РФ раскритиковали заявление Совета ЕС по делу Скрипаля, отметив, что в нем пытались соблюсти некоторое подобие баланса. Но тем не менее заявление основано на британской версии произошедшего в Солсбери и страдает спекулятивностью и бездоказательностью оценок.
МИД РФ: «В документе нет ни слова о том, что Великобритания не направила нам никакой информации по обстоятельствам дела, отказалась совместно расследовать инцидент, взаимодействовать на двусторонней основе в рамках ОЗХО или через Организацию в целом, а также заблокировала российское предложение в Совете Безопасности ООН принять заявление его председателя с призывом к сотрудничеству всех сторон для установления истины».
Кроме того, британские правоохранители не стали знакомить с результатами своего расследования не только союзников Лондона, но и самих британских парламентариев во главе с лидером лейбористов Джереми Корбином.
В МИД также напомнили, что все химическое оружие в России было уничтожено, что подтвердила в 2017 году Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). А вещества «Новичок», которым, по версии Лондона, был отравлен Скрипаль, в России нет.
МИД РФ: «„Предъявлять“, как от нас того требует ЕС, абсолютно нечего — никаких отравляющих веществ „Новичок“ в России не производится и не хранится. Возможно, Евросоюзу следует обратиться с этим требованием к самой Великобритании и ряду других стран-членов, где, видимо, продолжается разработка таких веществ».
В министерстве иностранных дел также предложили Совету ЕС обратить внимание на мотивы Лондона: все указывает на то, что британские власти готовы на любые ухищрения, лишь бы отвлечь внимание от неудач на переговорном фронте по условиям Brexit.
МИД РФ: «Сожалеем, что Евросоюз, пренебрегая подобными соображениями и очевидными фактами, в очередной раз пошел на поводу у превратно понятых соображений „евросолидарности“ и накопленных антироссийских рефлексов. Такое положение дел, разумеется, не делает чести общей внешней политике ЕС».
Между тем в Скотленд-Ярде заявили, что расследование инцидента со Скрипалем займет много месяцев, передает РИА Новости. В полиции отметили, что это дело — одно из самых масштабных в практике контеррористического подразделения Скотленд-Ярда.
МИД РФ: «В документе нет ни слова о том, что Великобритания не направила нам никакой информации по обстоятельствам дела, отказалась совместно расследовать инцидент, взаимодействовать на двусторонней основе в рамках ОЗХО или через Организацию в целом, а также заблокировала российское предложение в Совете Безопасности ООН принять заявление его председателя с призывом к сотрудничеству всех сторон для установления истины».
Кроме того, британские правоохранители не стали знакомить с результатами своего расследования не только союзников Лондона, но и самих британских парламентариев во главе с лидером лейбористов Джереми Корбином.
В МИД также напомнили, что все химическое оружие в России было уничтожено, что подтвердила в 2017 году Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). А вещества «Новичок», которым, по версии Лондона, был отравлен Скрипаль, в России нет.
МИД РФ: «„Предъявлять“, как от нас того требует ЕС, абсолютно нечего — никаких отравляющих веществ „Новичок“ в России не производится и не хранится. Возможно, Евросоюзу следует обратиться с этим требованием к самой Великобритании и ряду других стран-членов, где, видимо, продолжается разработка таких веществ».
В министерстве иностранных дел также предложили Совету ЕС обратить внимание на мотивы Лондона: все указывает на то, что британские власти готовы на любые ухищрения, лишь бы отвлечь внимание от неудач на переговорном фронте по условиям Brexit.
МИД РФ: «Сожалеем, что Евросоюз, пренебрегая подобными соображениями и очевидными фактами, в очередной раз пошел на поводу у превратно понятых соображений „евросолидарности“ и накопленных антироссийских рефлексов. Такое положение дел, разумеется, не делает чести общей внешней политике ЕС».
Между тем в Скотленд-Ярде заявили, что расследование инцидента со Скрипалем займет много месяцев, передает РИА Новости. В полиции отметили, что это дело — одно из самых масштабных в практике контеррористического подразделения Скотленд-Ярда.
Комментарии