Антироссийская истерия: зачем из «дела Скрипаля» устроили политическое шоу

В Великобритании продолжается антироссийская истерия. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, британцы ведут себя «в русле американских русофобских тенденций». И в стиле «старшего брата» устраивают из инцидента в Солсбери политическое шоу. Тереза Мэй даже решила
зачем-то провести экскурсию на месте трагедии, позвав туда журналистов.
Судя по всему, впервые за время своего пребывания в должности, Мэй не боится критики. За счет скандала вокруг отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля она сильно укрепила свои позиции. Еще в феврале они с Джереми Корбином шли почти наравне (43 процента против 39). Но теперь, когда Корбин заявил, что стоило бы получить доказательства, прежде чем обвинять Россию в причастности к инциденту в Солсбери, популярность Мэй стремительно взлетела. А вот Корбин явно начал терять сторонников.
Выиграли от скандала и британские силовики. 48 млн фунтов выделило британские власти на строительство нового Центра по защите от химического оружия. Получается, что Россия — это хороший пароль для получения ссуд от правительства.
Подробности — в видеоматериале.
Выиграли от скандала и британские силовики. 48 млн фунтов выделило британские власти на строительство нового Центра по защите от химического оружия. Получается, что Россия — это хороший пароль для получения ссуд от правительства.
Подробности — в видеоматериале.
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