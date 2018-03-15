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    «Испытываем отвращение»: лидеры Франции, Германии, США и Британии выступили с заявлением по делу Скрипаля

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    • Фото: Reuters © 2018, Henry Nicholls
    «Испытываем отвращение»: лидеры Франции, Германии, США и Британии выступили с заявлением по делу Скрипаля

    «Испытываем отвращение»: лидеры Франции, Германии, США и Британии выступили с заявлением по делу Скрипаля

    «Испытываем отвращение»: лидеры Франции, Германии, США и Британии выступили с заявлением по делу Скрипаля
  • Фото: Reuters © 2018, Henry Nicholls

    • Инцидент с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем угрожает безопасности Франции, Германии, США и Британии. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров четырех стран.

    Произошедшее со Скрипалем лидеры называют «угрозой», передает ТАСС.

    Из текста заявления: «Мы, лидеры Франции, Германии, Соединённых Штатов и Соединённого Королевства испытываем отвращение к нападению, совершенному против Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, Великобритания, 4 марта 2018 года».

    Лидеры призвали Россию высказать свою позицию по всем вопросам, связанным с отравлением в Солсбери. Прежде всего РФ, по их мнению, должна в полном объеме раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу по разработке газа «Новичок».

    Ранее Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери и заявила о высылке из страны более 20 дипломатов. О скором введении санкций в отношении Москвы объявил и президент Франции Эммануэль Макрон.

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    В Москве категорически отрицают причастность к инциденту с экс-полковником ГРУ и считают произошедшее провокацией. Кроме этого, в Москве обещают в ближайшее время ответить на санкции.

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