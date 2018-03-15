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    Франция решила ввести санкции против РФ из-за дела Скрипаля

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    Франция решила ввести санкции против РФ из-за дела Скрипаля

    Франция решила ввести санкции против РФ <nobr>из-за</nobr> дела Скрипаля

    Президент Франции Эммануэль Макрон решил принять меры в отношении России из-за ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

    Как сообщает агентство Reuters, Макрон объявит о мерах в отношении Москвы в ближайшие дни.

    Ранее о санкциях в отношении России объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Главной мерой стала высылка из Соединенного Королевства более 20 российских дипломатов. Этот шаг, по ее словам, призван «подорвать деятельность российской разведки в Британии на долгие годы». Сегодня ночью российские дипломаты под присмотром полиции покинули здание дипмиссии.

    смотретьВ Лондоне 23 российских дипломата покинули здание посольства РФ
    В Лондоне 23 российских дипломата покинули здание посольства РФ
    Россия все обвинения в причастности к инциденту с отравлением Скрипаля отвергает. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в произошедшем усматриваются признаки провокации. Он также сообщил, что ответ на британские санкции не заставит себя ждать.

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