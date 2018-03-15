Франция решила ввести санкции против РФ из-за дела Скрипаля

Президент Франции Эммануэль Макрон решил принять меры в отношении России
из-за ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.
Как сообщает агентство Reuters, Макрон объявит о мерах в отношении Москвы в ближайшие дни.
Ранее о санкциях в отношении России объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Главной мерой стала высылка из Соединенного Королевства более 20 российских дипломатов. Этот шаг, по ее словам, призван «подорвать деятельность российской разведки в Британии на долгие годы». Сегодня ночью российские дипломаты под присмотром полиции покинули здание дипмиссии.
Россия все обвинения в причастности к инциденту с отравлением Скрипаля отвергает. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в произошедшем усматриваются признаки провокации. Он также сообщил, что ответ на британские санкции не заставит себя ждать.
Ранее о санкциях в отношении России объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Главной мерой стала высылка из Соединенного Королевства более 20 российских дипломатов. Этот шаг, по ее словам, призван «подорвать деятельность российской разведки в Британии на долгие годы». Сегодня ночью российские дипломаты под присмотром полиции покинули здание дипмиссии.
Россия все обвинения в причастности к инциденту с отравлением Скрипаля отвергает. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в произошедшем усматриваются признаки провокации. Он также сообщил, что ответ на британские санкции не заставит себя ждать.
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