Захарова: Россия ждет от Великобритании выдачи серийных убийц

РФ ожидает от Великобритании выдачи более чем 40 россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, по всем указанным лицам, среди которых есть серийные убийцы, Лондону направлены официальные запросы.
Захарова отметила, что упомянутые люди получили полное покровительство властей Великобритании.
Также Захарова рассказала, что Москва уже получила список из 23 российских дипломатов, которым придется покинуть Великобританию в течение семи дней.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 23 российских дипломата должны покинуть Великобританию. Этот шаг, по ее словам, призван «подорвать деятельность российской разведки в Британии на долгие годы». Она отметила, что Соединённое Королевство приостанавливает все двусторонние контакты с Россией, отзывает приглашение Сергею Лаврову посетить Лондон.
Также британский премьер заявила, что в связи с делом Скрипаля будет усилен контроль за частными самолетами и ужесточены проверки на таможне, а британские официальные лица не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу в России.
В МИД РФ назвали решение Мэй о высылке дипломатов провокацией и пообещали подготовить ответ.
Захарова отметила, что упомянутые люди получили полное покровительство властей Великобритании.
Также Захарова рассказала, что Москва уже получила список из 23 российских дипломатов, которым придется покинуть Великобританию в течение семи дней.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 23 российских дипломата должны покинуть Великобританию. Этот шаг, по ее словам, призван «подорвать деятельность российской разведки в Британии на долгие годы». Она отметила, что Соединённое Королевство приостанавливает все двусторонние контакты с Россией, отзывает приглашение Сергею Лаврову посетить Лондон.
Также британский премьер заявила, что в связи с делом Скрипаля будет усилен контроль за частными самолетами и ужесточены проверки на таможне, а британские официальные лица не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу в России.
В МИД РФ назвали решение Мэй о высылке дипломатов провокацией и пообещали подготовить ответ.
Комментарии