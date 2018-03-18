Постпред РФ при ЕС: яд для Скрипаля могли создать в британской лаборатории

Свою версию отравления на
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля озвучил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Чижов предположил, что нервно-паралитическое вещество, использованное при нападении на Скрипаля и его дочери, могло попасть с британский Солсбери из британской же лаборатории.
Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при Евросоюзе «Когда у вас есть отравляющее вещество нервно-паралитического действия или что-то другое, вы сравниваете его с определенными образцами, которые хранятся в ваших лабораториях… Портон Даун, как мы все знаем, — крупнейший военный объект в Британии, который занимается исследованиями в области химического оружия. И находится он на самом деле всего в 8 милях (12,8 километра) от Солсбери».
В интервью BBC Чижов подчеркнул, что Россия «не имеет никакого отношения» к инциденту в Солсбери.
Владимир Чижов: «Я исключаю возможность того, что после распада Советского Союза какие-либо запасы химического оружия покидали территорию России, но были определенные специалисты, в том числе ученые, их сегодня считают ответственными за создание некоторых нервно-паралитических веществ, которые быстро уехали из России и в настоящее время проживают в Великобритании».
По словам Чижова, «Скрипаля по праву можно назвать предателем», но «с юридической точки зрения у российского государства нет ничего против него».
После заявлений Владимира Чижова официальный представитель британского МИД отметил, что «нет ни унции правды» в предположениях о причастности лаборатории в Портон Даун к происхождению вещества.
Обострение в отношениях Москвы и Лондона произошло на фоне инцидента в британском Солсбери. Там были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Британская сторона утверждает, что к этому нападению, осуществленному при помощи нервно-паралитического вещества из группы «Новичок», причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о мерах против Москвы, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и заморозке всех двусторонних контактов на высоком уровне.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипаля и его дочери. Накануне МИД РФ озвучил ответные меры в отношении Лондона: персонами нон грата стали 23 сотрудника британской дипмиссии, в течение недели они должны уехать из нашей страны.
Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при Евросоюзе «Когда у вас есть отравляющее вещество нервно-паралитического действия или что-то другое, вы сравниваете его с определенными образцами, которые хранятся в ваших лабораториях… Портон Даун, как мы все знаем, — крупнейший военный объект в Британии, который занимается исследованиями в области химического оружия. И находится он на самом деле всего в 8 милях (12,8 километра) от Солсбери».
В интервью BBC Чижов подчеркнул, что Россия «не имеет никакого отношения» к инциденту в Солсбери.
Владимир Чижов: «Я исключаю возможность того, что после распада Советского Союза какие-либо запасы химического оружия покидали территорию России, но были определенные специалисты, в том числе ученые, их сегодня считают ответственными за создание некоторых нервно-паралитических веществ, которые быстро уехали из России и в настоящее время проживают в Великобритании».
По словам Чижова, «Скрипаля по праву можно назвать предателем», но «с юридической точки зрения у российского государства нет ничего против него».
После заявлений Владимира Чижова официальный представитель британского МИД отметил, что «нет ни унции правды» в предположениях о причастности лаборатории в Портон Даун к происхождению вещества.
Обострение в отношениях Москвы и Лондона произошло на фоне инцидента в британском Солсбери. Там были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Британская сторона утверждает, что к этому нападению, осуществленному при помощи нервно-паралитического вещества из группы «Новичок», причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о мерах против Москвы, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и заморозке всех двусторонних контактов на высоком уровне.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипаля и его дочери. Накануне МИД РФ озвучил ответные меры в отношении Лондона: персонами нон грата стали 23 сотрудника британской дипмиссии, в течение недели они должны уехать из нашей страны.
Комментарии