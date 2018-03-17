Highly likely: отравление Скрипалей могли устроить английские спецслужбы

Загадочное отравление перебежчика бывшего полковника ГРУ
66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии напустило туману не только на крошечный городок Солсбери, на это маленькое островное государство, но и на всю прогрессивную мировую общественность. Зачем Лондону именно сейчас потребовалось повышать градус антироссийской истерики?
Загадочное отравление перебежчика бывшего полковника ГРУ 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии напустило туману не только на крошечный городок Солсбери, на это маленькое островное государство, но и на всю прогрессивную мировую общественность.
Дональд Трамп, президент США: «Мне кажется, что это Россия, если оценить все доказательства».
Михаил Маркелов, советник руководителя фракции «Единая Россия»: «У Мэй нет понимания, как у главы государства, что делать дальше. Все ее действия напоминают такую истерию и носят лихорадочный абсолютно характер».
У страха, как известно, глаза велики. И вот с широко открытыми очами премьер-министр Великобритании Тереза Мэй кричит с трибуны парламента о «русской угрозе», предлагая сплотиться в борьбе с ненавистной Россией всему цивилизованному миру.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Весьма вероятно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены боевым веществом такого типа, который производят в России, и оно называется „Новичок“».
Россию обвинили в отравлении гражданина Великобритании лишь только на том основании, что смертельный газ когда-то придумали в Советском Союзе.
Михаил Любимов, советский разведчик, писатель: «Автоматы Калашникова вы не видели в Европе и по всему миру? Если из него кого-то убьют, значит русские убили? Но это же чепуха».
«Уличить» Россию в химической атаке и не предъявить никаких доказательств — абсурд не иначе. А был ли этот «Новичок»? Может быть, слухи о его существовании слишком преувеличены? Конечно, был, и этого никто не отрицает. Его производили в узбекском Нукусе до развала СССР. Но как рухнул Союз, не стало и самой «фабрики смерти».
Игорь Никулин, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию: «Американцев эта история заинтересовала. В конце 90-х они выделили 4 миллиона долларов из бюджета Пентагона, и они утилизировали этот объект. И вывезли все образцы к себе».
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «Если Британия уверена, что это газ „Новичок“, то она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить».
И далеко от Солсбери ходить не надо. Всего в 13-ти километрах от этого английского городка небезызвестный «Портон-Даун» — крупнейшая база химических войск Соединённого Королевства.
Игорь Никулин, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию: «Там в 2001 году погиб при загадочных обстоятельствах еще один наш перебежчик Владимир Пасечник. И это не первый случай утечек и экспериментов, которые они проводили над населением близлежащих территорий».
Но почему «Новичок»? Ведь это пусть и блестящий, но не самый удобный способ ликвидации. И, возможно, в этот раз исполнители никогда так близко не были к провалу. В отличии от того же зарина, он имеет желтоватый цвет и очень неприятный запах. Если, конечно, до начала операции не вколоть антидот, то есть противоядие. Может быть, вся эта провокация была устроена английскими спецслужбами, и именно поэтому Скрипаль и его дочь остались в живых?
Но сейчас колоть надо, скорее, успокоительное. Некоторых членов британского кабинета министров иначе не унять. Подробнее — в репортаже НТВ.
Дональд Трамп, президент США: «Мне кажется, что это Россия, если оценить все доказательства».
Михаил Маркелов, советник руководителя фракции «Единая Россия»: «У Мэй нет понимания, как у главы государства, что делать дальше. Все ее действия напоминают такую истерию и носят лихорадочный абсолютно характер».
У страха, как известно, глаза велики. И вот с широко открытыми очами премьер-министр Великобритании Тереза Мэй кричит с трибуны парламента о «русской угрозе», предлагая сплотиться в борьбе с ненавистной Россией всему цивилизованному миру.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Весьма вероятно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены боевым веществом такого типа, который производят в России, и оно называется „Новичок“».
Россию обвинили в отравлении гражданина Великобритании лишь только на том основании, что смертельный газ когда-то придумали в Советском Союзе.
Михаил Любимов, советский разведчик, писатель: «Автоматы Калашникова вы не видели в Европе и по всему миру? Если из него кого-то убьют, значит русские убили? Но это же чепуха».
«Уличить» Россию в химической атаке и не предъявить никаких доказательств — абсурд не иначе. А был ли этот «Новичок»? Может быть, слухи о его существовании слишком преувеличены? Конечно, был, и этого никто не отрицает. Его производили в узбекском Нукусе до развала СССР. Но как рухнул Союз, не стало и самой «фабрики смерти».
Игорь Никулин, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию: «Американцев эта история заинтересовала. В конце 90-х они выделили 4 миллиона долларов из бюджета Пентагона, и они утилизировали этот объект. И вывезли все образцы к себе».
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «Если Британия уверена, что это газ „Новичок“, то она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить».
И далеко от Солсбери ходить не надо. Всего в 13-ти километрах от этого английского городка небезызвестный «Портон-Даун» — крупнейшая база химических войск Соединённого Королевства.
Игорь Никулин, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию: «Там в 2001 году погиб при загадочных обстоятельствах еще один наш перебежчик Владимир Пасечник. И это не первый случай утечек и экспериментов, которые они проводили над населением близлежащих территорий».
Но почему «Новичок»? Ведь это пусть и блестящий, но не самый удобный способ ликвидации. И, возможно, в этот раз исполнители никогда так близко не были к провалу. В отличии от того же зарина, он имеет желтоватый цвет и очень неприятный запах. Если, конечно, до начала операции не вколоть антидот, то есть противоядие. Может быть, вся эта провокация была устроена английскими спецслужбами, и именно поэтому Скрипаль и его дочь остались в живых?
Но сейчас колоть надо, скорее, успокоительное. Некоторых членов британского кабинета министров иначе не унять. Подробнее — в репортаже НТВ.
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