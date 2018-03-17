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    Британская полиция обеспокоена безопасностью живущих в стране россиян

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    • Фото: Reuters © 2018, Neil Hall
    Британская полиция обеспокоена безопасностью живущих в стране россиян

    Британская полиция обеспокоена безопасностью живущих в стране россиян

    Британская полиция обеспокоена безопасностью живущих в стране россиян
  • Фото: Reuters © 2018, Neil Hall

    • Британская полиция обратилась к россиянам, получившим убежище в Великобритании, чтобы обсудить их безопасность.

    Полиция Великобритании намерена принять дополнительные меры по защите россиян, живущих в Великобритании. Полицейские уже обратились к нескольким гражданам России, получившим в стране убежище, чтобы обсудить с ними эти меры, передает Би-би-си. В частности, о своей беседе с полицией рассказал бывший зять Бориса Березовского Егор Шуппе, но подробностей он не раскрыл.

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    Сообщается, что решение было принято после того, как полиция пришла к выводу, что смерть бывшего соратника Бориса Березовского Николая Глушкова была насильственной. Ранее в Скотленд-Ярде провели вскрытие тела предпринимателя. По результатам экспертизы, причиной смерти Глушкова стало «сжатие шеи». В связи с этим было начато расследование дела об убийстве. При этом в полиции отметили, что никакой связи между этой смертью и покушением на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не найдено.

    Напомним, компаньон Бориса Березовского, заочно осужденный в России на восемь лет колонии за хищения у «Аэрофлота», на днях был найден мертвым в квартире на окраине Лондона. Уголовное дело об убийстве возбудил также СК РФ. В ведомстве подчеркнули, что российские следователи готовы сотрудничать с компетентными органами Великобритании.

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