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    Скотленд-Ярд назвал причину гибели соратника Березовского Глушкова

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    <nobr>Скотленд-Ярд</nobr> назвал причину гибели соратника Березовского Глушкова

    Скотленд-Ярд назвал причину гибели соратника Березовского Глушкова

    <nobr>Скотленд-Ярд</nobr> назвал причину гибели соратника Березовского Глушкова
  • Фото: Associated Press © 2018, Rick Findler

    • Британская полиция рассказала о расследовании гибели соратника Бориса Березовского Николая Глушкова.

    Как заявили в Скотленд-Ярде, вскрытие показало, что причиной смерти 69-летнего предпринимателя стало «сжатие шеи». В связи с этим принято решение начать расследование дела об убийстве.

    При этом в Скотленд-Ярде подчеркнули, что сейчас нет никаких оснований связывать убийство Глушкова с покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Также нет данных о том, что Глушков был отравлен.

    смотреть«Необъяснимая смерть»: в Лондоне скончался соратник Березовского
    «Необъяснимая смерть»: в Лондоне скончался соратник Березовского
    Напомним, о гибели Глушкова, который был в России фигурантом дела о крупном хищении и получил убежище в Великобритании, стало известно 13 марта. Тело соратника Березовского обнаружили в квартире на окраине Лондона. При этом знакомые погибшего предпринимателя говорили, что на его теле имелись следы удушения.

    А сегодня в СКР сообщили, что возбудили уголовные дела по факту смерти Николая Глушкова, а также покушения на убийство Юлии Скрипаль. При этом в ведомстве подчеркнули, что российские следователи готовы сотрудничать с компетентными органами Великобритании.

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