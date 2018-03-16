Посол: британцы скрывают информацию о состоянии Скрипалей

Российское посольство получило от МИД Великобритании информацию о состоянии
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, в британской ноте говорится, что пострадавшие находятся в критическом состоянии.
При этом дипломат подчеркнул, что для РФ этой информации «совершенно недостаточно».
Александр Яковенко, посол РФ в Лондоне: «Британцы по-прежнему скрывают от нас медицинское заключение, у нас нет доступа к пострадавшим, мы не имеем возможности переговорить с врачами. Никто здесь даже не опубликовал фотографию. Поэтому, может быть, они живы, может быть, нет, а, может быть, вообще ничего не случилось. То есть тем самым нам предлагают верить на слово, что абсолютно неприемлемо».
Также посол обвинил Лондон в нарушении международного права. Дипломат подчеркнул, что британские власти должны сообщить детальную информацию о состоянии российской гражданки Юлии Скрипаль. Что же касается ее отца, то, по словам Яковенко, Лондон рассматривает его «в качестве британского гражданина, поэтому отказываются говорить о его состоянии здоровья», передает РИА Новости.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британских следователей, оба получили сильное отравление нервно-паралитическим веществом, известным под названием «Новичок». Лондон обвинил в причастности к отравлению Скрипалей Москву. Россия же отвергла все обвинения. Так, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что отравляющее вещество могло быть произведено и в британской лаборатории.
При этом дипломат подчеркнул, что для РФ этой информации «совершенно недостаточно».
Александр Яковенко, посол РФ в Лондоне: «Британцы по-прежнему скрывают от нас медицинское заключение, у нас нет доступа к пострадавшим, мы не имеем возможности переговорить с врачами. Никто здесь даже не опубликовал фотографию. Поэтому, может быть, они живы, может быть, нет, а, может быть, вообще ничего не случилось. То есть тем самым нам предлагают верить на слово, что абсолютно неприемлемо».
Также посол обвинил Лондон в нарушении международного права. Дипломат подчеркнул, что британские власти должны сообщить детальную информацию о состоянии российской гражданки Юлии Скрипаль. Что же касается ее отца, то, по словам Яковенко, Лондон рассматривает его «в качестве британского гражданина, поэтому отказываются говорить о его состоянии здоровья», передает РИА Новости.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британских следователей, оба получили сильное отравление нервно-паралитическим веществом, известным под названием «Новичок». Лондон обвинил в причастности к отравлению Скрипалей Москву. Россия же отвергла все обвинения. Так, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что отравляющее вещество могло быть произведено и в британской лаборатории.
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