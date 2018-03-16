Собчак ответила на призыв Поклонской снять ее с выборов

Ксения Собчак ответила на слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, призывающей снять ее кандидатуру с президентских выборов.
В своем Twitter Собчак отметила, что за «неуважение» снять с выборов «никого в принципе нельзя» и посоветовала Поклонской заняться изучением права.
Ксения Собчак: «Поклонская просит снять меня с выборов из-за моей позиции по Крыму. Я не очень понимаю, как она проработала прокурором, если не знает, что в эти сроки и за „неуважение“ снять никого в принципе нельзя. Надо ей, конечно, завязывать с политикой, и начать все-таки изучать право».
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в ЦИК запрос с призывом снять Собчак с выборов. Свое решение парламентарий объяснила позицией Собчак по Крыму. Поклонская обвинила кандидата в президенты в неуважении к жителям полуострова и посягательстве на территориальную целостность страны.
При этом Поклонская отметила, что «не рассчитывает на какие-то документы реагирования», подчеркнув при этом, что жители Крыма изложили свою позицию и «показали, что не надо к нам так относиться».
Напомним, Ксения Собчак не раз заявляла, что по нормам международного права Крым принадлежит Украине. Кроме того, она решила обратиться в украинское посольство с просьбой разрешить ей посетить полуостров. Впрочем, в Киеве такой жест не оценили. Так, глава МИД Украины Павел Климкин назвал действия Собчак «политической шизофренией».
Ксения Собчак: «Поклонская просит снять меня с выборов из-за моей позиции по Крыму. Я не очень понимаю, как она проработала прокурором, если не знает, что в эти сроки и за „неуважение“ снять никого в принципе нельзя. Надо ей, конечно, завязывать с политикой, и начать все-таки изучать право».
Поклонская просит снять меня с выборов из-за моей позиции по Крыму.Я не очень понимаю,как она проработала прокурором,если не знает что в эти сроки и за «неуважение» снять никого в принципе нельзя. Надо ей ,конечно,завязывать с политикой,и начать все-таки изучать право:))— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 16 марта 2018 г.
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в ЦИК запрос с призывом снять Собчак с выборов. Свое решение парламентарий объяснила позицией Собчак по Крыму. Поклонская обвинила кандидата в президенты в неуважении к жителям полуострова и посягательстве на территориальную целостность страны.
При этом Поклонская отметила, что «не рассчитывает на какие-то документы реагирования», подчеркнув при этом, что жители Крыма изложили свою позицию и «показали, что не надо к нам так относиться».
Напомним, Ксения Собчак не раз заявляла, что по нормам международного права Крым принадлежит Украине. Кроме того, она решила обратиться в украинское посольство с просьбой разрешить ей посетить полуостров. Впрочем, в Киеве такой жест не оценили. Так, глава МИД Украины Павел Климкин назвал действия Собчак «политической шизофренией».
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