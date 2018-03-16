Собчак ответила на призыв Поклонской снять ее с выборов

Поклонская просит снять меня с выборов из-за моей позиции по Крыму.Я не очень понимаю,как она проработала прокурором,если не знает что в эти сроки и за «неуважение» снять никого в принципе нельзя. Надо ей ,конечно,завязывать с политикой,и начать все-таки изучать право:))