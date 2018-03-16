«Позор такому кандидату»: Поклонская призвала снять Собчак с выборов

Наталья Поклонская направила в ЦИК запрос с призывом снять с выборов Ксению Собчак.
Свое решение депутат Госдумы объяснила позицией Собчак по Крыму. Поклонская обвинила кандидата в президенты в неуважении к жителям полуострова и посягательстве на территориальную целостность страны.
Наталья Поклонская: «Это позор такому кандидату. Так себя вести и неуважительно относиться к крымчанам — непозволительно. Конечно же, я молчать не могу, поэтому направила соответствующий депутатский запрос на имя председателя ЦИК России и прошу снять с регистрации кандидата в президенты Собчак за нарушение закона».
При этом Поклонская отметила, что «не рассчитывает на какие-то документы реагирования», подчеркнув при этом, что жители Крыма изложили свою позицию и «показали, что не надо к нам так относиться», передает РИА Новости.
Отметим, что ранее Ксения Собчак заявляла, что по нормам международного права Крым принадлежит Украине. Кроме того, она решила обратиться в украинское посольство с просьбой разрешить ей посетить полуостров. Впрочем, в Киеве такой жест не оценили. Так, глава МИД Украины Павел Климкин назвал действия Собчак «политической шизофренией».
Надо сказать, что на минувшей неделе глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что никого из кандидатов в президенты, внесенных в бюллетень, уже невозможно снять с выборов. В выборах, которые пройдут уже 18 марта, будут принимать участие Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
Наталья Поклонская: «Это позор такому кандидату. Так себя вести и неуважительно относиться к крымчанам — непозволительно. Конечно же, я молчать не могу, поэтому направила соответствующий депутатский запрос на имя председателя ЦИК России и прошу снять с регистрации кандидата в президенты Собчак за нарушение закона».
При этом Поклонская отметила, что «не рассчитывает на какие-то документы реагирования», подчеркнув при этом, что жители Крыма изложили свою позицию и «показали, что не надо к нам так относиться», передает РИА Новости.
Отметим, что ранее Ксения Собчак заявляла, что по нормам международного права Крым принадлежит Украине. Кроме того, она решила обратиться в украинское посольство с просьбой разрешить ей посетить полуостров. Впрочем, в Киеве такой жест не оценили. Так, глава МИД Украины Павел Климкин назвал действия Собчак «политической шизофренией».
Надо сказать, что на минувшей неделе глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что никого из кандидатов в президенты, внесенных в бюллетень, уже невозможно снять с выборов. В выборах, которые пройдут уже 18 марта, будут принимать участие Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
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