Совет НАТО призвал Москву ответить на вопросы Лондона по делу Скрипаля

Совет НАТО призвал Россию раскрыть все детали программы по разработке
нервно-паралитического газа «Новичок», которым, по версии британского следствия, был отравлен бывший шпион Сергей Скрипаль.
Совет НАТО после проведенных по запросу Лондона консультаций распространил заявление. В нем содержится призыв к Москве ответить на вопросы британских властей по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает ТАСС. В частности, Россию просят раскрыть детали программы по разработке отравляющего газа «Новичок» перед Организацией по запрещению химического оружия.
Ранее Лондон выдвинул Москве ультиматум с требованием дать подробные пояснению по газу «Новичок», которым, по данным британских правоохранителей, был отравлен Сергей Скрипаль. В России отказались выполнять требования британских властей, указав на то, что согласно Конвенции о запрещении химического оружия Москва должна быть привлечена к расследованию.
Также в Москве отрицают причастность к инциденту со Скрипалем и его дочерью, который произошел 4 марта в британском Солсбери.
Ранее Лондон выдвинул Москве ультиматум с требованием дать подробные пояснению по газу «Новичок», которым, по данным британских правоохранителей, был отравлен Сергей Скрипаль. В России отказались выполнять требования британских властей, указав на то, что согласно Конвенции о запрещении химического оружия Москва должна быть привлечена к расследованию.
Также в Москве отрицают причастность к инциденту со Скрипалем и его дочерью, который произошел 4 марта в британском Солсбери.
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