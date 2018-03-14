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    Совет НАТО призвал Москву ответить на вопросы Лондона по делу Скрипаля

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    Совет НАТО призвал Москву ответить на вопросы Лондона по делу Скрипаля

    Совет НАТО призвал Москву ответить на вопросы Лондона по делу Скрипаля

    Совет НАТО призвал Россию раскрыть все детали программы по разработке нервно-паралитического газа «Новичок», которым, по версии британского следствия, был отравлен бывший шпион Сергей Скрипаль.

    Совет НАТО после проведенных по запросу Лондона консультаций распространил заявление. В нем содержится призыв к Москве ответить на вопросы британских властей по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает ТАСС. В частности, Россию просят раскрыть детали программы по разработке отравляющего газа «Новичок» перед Организацией по запрещению химического оружия.

    Ранее Лондон выдвинул Москве ультиматум с требованием дать подробные пояснению по газу «Новичок», которым, по данным британских правоохранителей, был отравлен Сергей Скрипаль. В России отказались выполнять требования британских властей, указав на то, что согласно Конвенции о запрещении химического оружия Москва должна быть привлечена к расследованию.

    смотретьА был ли «Новичок»: почему эксперты не верят в версию Лондона об отравлении Скрипаля
    А был ли «Новичок»: почему эксперты не верят в версию Лондона об отравлении Скрипаля
    Также в Москве отрицают причастность к инциденту со Скрипалем и его дочерью, который произошел 4 марта в британском Солсбери.

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