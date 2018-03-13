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    Послу Великобритании в РФ заявлен протест в связи с обвинениями по делу Скрипаля

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    Послу Великобритании в РФ заявлен протест в связи с обвинениями по делу Скрипаля

    Послу Великобритании в РФ заявлен протест в связи с обвинениями по делу Скрипаля

    Посол Великобритании Лори Бристоу был вызван в МИД РФ, где ему заявили решительный протест в связи с обвинениями по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

    Сегодня в МИД России был вызван посол Великобритании Лори Бристоу. Причиной стали заявления британских властей о том, что Россия, вероятно, причастна к отравлению экс-полковника ГРУ в Солсбери.

    МИД РФ: «Первым заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации В. Г. Титовым был заявлен решительный протест в связи с выдвинутыми британскими властями огульными обвинениями России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии».

    В МИД подчеркнули, что обвинения британских властей носят откровенно провокационный характер, а также заверили, что Россия непричастна к инциденту со Скрипалем. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока британская сторона не выполнит обязательства в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия.

    Согласно данной конвенции, стороны должны вести совместное расследование случившегося. Поэтому Россия настаивает на предоставлении образов химического вещества, на которое ссылается британское следствие в деле Скрипаля.

    МИД РФ: «Без этого все заявления Лондона являются бессмысленными. В данной ситуации исходим из того, что инцидент является очередной нечистоплотной попыткой британских властей дискредитировать Россию».

    смотретьМосква отказалась отвечать на ультиматум Лондона по делу Скрипаля
    Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона по делу Скрипаля
    В МИД РФ добавили, что любые угрозы санкций в отношении России не останутся без ответа и британская сторона должна это осознавать.

    Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Бывший полковник ГРУ, осужденный за измену родине, был освобожден в 2010-м в рамках шпионского обмена между Вашингтоном и Москвой. Он получил убежище в Великобритании.

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