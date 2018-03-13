Послу Великобритании в РФ заявлен протест в связи с обвинениями по делу Скрипаля

Посол Великобритании Лори Бристоу был вызван в МИД РФ, где ему заявили решительный протест в связи с обвинениями по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Сегодня в МИД России был вызван посол Великобритании Лори Бристоу. Причиной стали заявления британских властей о том, что Россия, вероятно, причастна к отравлению экс-полковника ГРУ в Солсбери.
МИД РФ: «Первым заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации В. Г. Титовым был заявлен решительный протест в связи с выдвинутыми британскими властями огульными обвинениями России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии».
В МИД подчеркнули, что обвинения британских властей носят откровенно провокационный характер, а также заверили, что Россия непричастна к инциденту со Скрипалем. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока британская сторона не выполнит обязательства в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия.
Согласно данной конвенции, стороны должны вести совместное расследование случившегося. Поэтому Россия настаивает на предоставлении образов химического вещества, на которое ссылается британское следствие в деле Скрипаля.
МИД РФ: «Без этого все заявления Лондона являются бессмысленными. В данной ситуации исходим из того, что инцидент является очередной нечистоплотной попыткой британских властей дискредитировать Россию».
В МИД РФ добавили, что любые угрозы санкций в отношении России не останутся без ответа и британская сторона должна это осознавать.
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Бывший полковник ГРУ, осужденный за измену родине, был освобожден в 2010-м в рамках шпионского обмена между Вашингтоном и Москвой. Он получил убежище в Великобритании.
МИД РФ: «Первым заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации В. Г. Титовым был заявлен решительный протест в связи с выдвинутыми британскими властями огульными обвинениями России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии».
В МИД подчеркнули, что обвинения британских властей носят откровенно провокационный характер, а также заверили, что Россия непричастна к инциденту со Скрипалем. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока британская сторона не выполнит обязательства в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия.
Согласно данной конвенции, стороны должны вести совместное расследование случившегося. Поэтому Россия настаивает на предоставлении образов химического вещества, на которое ссылается британское следствие в деле Скрипаля.
МИД РФ: «Без этого все заявления Лондона являются бессмысленными. В данной ситуации исходим из того, что инцидент является очередной нечистоплотной попыткой британских властей дискредитировать Россию».
В МИД РФ добавили, что любые угрозы санкций в отношении России не останутся без ответа и британская сторона должна это осознавать.
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Бывший полковник ГРУ, осужденный за измену родине, был освобожден в 2010-м в рамках шпионского обмена между Вашингтоном и Москвой. Он получил убежище в Великобритании.
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