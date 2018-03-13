Высылка дипломатов и бойкот ЧМ-2018: британская пресса гадает над возможными санкциями против РФ

Британская пресса сегодня гадает, какие меры будут приняты против России после обвинений в причастности нашей страны к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Заголовки пестрят словами о высылке дипломатов, лишении лицензий российских СМИ и даже бойкоте чемпионата мира по футболу. Список санкций Тереза Мэй должна озвучить завтра. При этом ни одного реального доказательства по делу Скрипаля Лондон до сих пор не представил.
Тереза Мэй выдвинула обвинение на основании оценки, помноженной на два. Она заявила, что Британия оценивает Россию как страну, где перебежчиков оценивают как мишени для убийств. Вообще, оценка — понятие субъективное. Особенно, когда один оценивает то, как второй оценивает что-то третье. Но британцы строят сложные речевые конструкции вместо того, чтобы без всяких оценок назвать имя исполнителя и его мотив.
Британия оценивает Россию как страну, где предателей рассматривают как законную мишень для убийств, на основании заявлений британской прессы. Британская пресса в свою очередь делает такие заявления на основании переводов на английский российских новостных материалов, которые представляет со своими негативными комментариями.
Параллельно ведется напряженная скоординированная работа в редакциях Лондона. В течение недели почва для заявления Терезы Мэй удобрялась. Еще ничего не было толком объявлено, еще стояла на пандусе у районной больницы Солсбери брошенная полицейская машина, а уже раздались первые голоса и показались указательные пальцы, вымазанные свежей типографской краской.
Вот какие заголовки газет читали британцы через два дня после того, как стало известно об отравлении: «MI5 верит, что русские хотели убить бывшего шпиона» (The Times), «Российский посол может быть выслан, если выяснится, что за отравлением стоит Москва» (Daily Mail), «Мы не поедем на чемпионат мира из-за русского шпиона» (Daily Star).
Утром 12 марта, накануне речи премьера в британском парламенте, читатели The Times были готовы не меньше Мэй, которая со своей стороны «готова нанести ответный удар по России из-за отравления шпиона».
Меры уже записаны в местной прессе, бери да читай с листа. Все описано вплоть до бойкота чемпионата мира, к которому британцы будут также склонять немцев и французов. И пакет экономических санкций против России, как писала британская пресса, может быть немедленно принят.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.
Британия оценивает Россию как страну, где предателей рассматривают как законную мишень для убийств, на основании заявлений британской прессы. Британская пресса в свою очередь делает такие заявления на основании переводов на английский российских новостных материалов, которые представляет со своими негативными комментариями.
Параллельно ведется напряженная скоординированная работа в редакциях Лондона. В течение недели почва для заявления Терезы Мэй удобрялась. Еще ничего не было толком объявлено, еще стояла на пандусе у районной больницы Солсбери брошенная полицейская машина, а уже раздались первые голоса и показались указательные пальцы, вымазанные свежей типографской краской.
Вот какие заголовки газет читали британцы через два дня после того, как стало известно об отравлении: «MI5 верит, что русские хотели убить бывшего шпиона» (The Times), «Российский посол может быть выслан, если выяснится, что за отравлением стоит Москва» (Daily Mail), «Мы не поедем на чемпионат мира из-за русского шпиона» (Daily Star).
Утром 12 марта, накануне речи премьера в британском парламенте, читатели The Times были готовы не меньше Мэй, которая со своей стороны «готова нанести ответный удар по России из-за отравления шпиона».
Меры уже записаны в местной прессе, бери да читай с листа. Все описано вплоть до бойкота чемпионата мира, к которому британцы будут также склонять немцев и французов. И пакет экономических санкций против России, как писала британская пресса, может быть немедленно принят.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.
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