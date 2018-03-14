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    Истек срок британского ультиматума к России по «делу Скрипаля». Великобритания, ГРУ, МИД РФ, Тереза Мэй, дипломатия, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИстек срок британского ультиматума к России по «делу Скрипаля»

    Истек срок британского ультиматума к России по «делу Скрипаля»

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    Истек срок британского ультиматума к России по «делу Скрипаля»

    Истек срок британского ультиматума к России по «делу Скрипаля»

    Истек срок британского ультиматума к России по «делу Скрипаля»

      Истек срок ультиматума, предъявленного России британским премьер-министром Терезой Мэй в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

      В посольстве России в Лондоне заявили о непричастности Москвы к отравлению Скрипаля. В МИД Великобритании была направлена нота.

      Из сообщения посольства: «Посольство сегодня направило ноту в МИД Великобритании, в которой подтвердило непричастность России к инциденту в Солсбери, и подчеркнуло необходимость проведения совместного расследования».

      Напомним, ранее Тереза Мэй потребовала от России дать ответ в связи с инцидентом и предоставить информацию в Организацию по запрещению химического оружия.

      Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ заявил, что Москва не будет реагировать на эти требования. Он подчеркнул, что Россия не получала от Великобритании запроса по веществу, предположительно, использованному при отравлении экс-полковника ГРУ. Ранее МИД также заявил протест послу Великобритании в России Лори Бристоу.

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