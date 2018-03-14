В США предложили ввести новые санкции против РФ из-за отравления Скрипаля

Член комитета по иностранным делам сената США демократ Роберт Менендес предложил ввести против России новые санкции по химоружию и объявить ее
государством-спонсором терроризма из-за инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Сенатор считает, что к случившемуся каким-то образом причастна Москва.
Роберт Менендес, член комитета по иностранным делам сената США: «Закон США 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия требует, чтобы президент определил, использовало ли какое-либо государство химическое оружие, и наложил санкции. Администрация Трампа объявила Северную Корею государством-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына в Таиланде. Администрация должна также рассмотреть, следует ли сделать относительное заявление относительно России».
При этом Менендеса вовсе не смущает, что еще в 2017 году Россия официально ликвидировала все запасы химического оружия.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет делать выводы по делу об отравлении Скрипаля исключительно на основании фактов. Однако при этом он высказал мнение, что, скорее всего, за этим инцидентом стоит Россия.
Премьер Британии Тереза Мэй дала Москве срок до вечера 13 марта на предоставление подробных объяснений по делу, пригрозив санкционными мерами.
В России отказались отвечать на требования Лондона. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что после послания Путина Федеральному собранию, где говорилось о новейших разработках в сфере вооружения, должно было стать понятно, что Россию пугать не надо.
При этом Менендеса вовсе не смущает, что еще в 2017 году Россия официально ликвидировала все запасы химического оружия.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет делать выводы по делу об отравлении Скрипаля исключительно на основании фактов. Однако при этом он высказал мнение, что, скорее всего, за этим инцидентом стоит Россия.
Премьер Британии Тереза Мэй дала Москве срок до вечера 13 марта на предоставление подробных объяснений по делу, пригрозив санкционными мерами.
В России отказались отвечать на требования Лондона. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что после послания Путина Федеральному собранию, где говорилось о новейших разработках в сфере вооружения, должно было стать понятно, что Россию пугать не надо.
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