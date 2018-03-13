«Пугать не надо»: Захарова ответила на ультиматум Лондона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ультиматум Лондона, который был выдвинут России в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля.
Захарова высказала мнение, что после послания Путина Федеральному собранию должно было стать понятно, что Россию пугать не надо. Официальный представитель МИД РФ имела в виду вторую часть выступления президента, где говорилось о новейших разработках в сфере вооружения.
Мария Захарова: «Ни один человек не может выйти в парламент своей страны и сказать: „Я даю России 24 часа“. Это что за разговор вообще в принципе? Ведь еще раз говорю — речь идет о Лондоне, который является столицей ядерной державы. Кому это они 24 часа дают?»
По мнению Захаровой, таким образом могут действовать только люди, которые построили свою карьеру на популизме. Слова официального представителя МИД приводятся на сайте Вести.Ru.
Мария Захарова: «Для них нормально выйти и начать пугать. Пугать не надо».
Она подчеркнула, что если Лондон хотел действовать в правовом русле, то должен был начать с консультаций с Россией по делу Сергея Скрипаля, что предполагается в рамках Конвенции по запрещению химического оружия.
Мария Захарова: «Соответствующие структуры на двусторонней основе должны были бы начать консультации и запросить у российской стороны интересующие их вопросы, а также предоставить все имеющиеся у них данные о произошедшем случае».
Но в результате возникла «истерика, которая нагнетается с первого же момента», заявила официальный представитель МИД. При этом Захарова заверила, что Россия продолжит действовать в правовом поле.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля. В противном случае она пригрозила санкционными мерами. В Москве отказались отвечать на требования Лондона, отметив, что считают обвинения провокационными.
Сегодня вечером Тереза Мэй обсудила с президентом Дональдом Трампом отравление экс-полковника ГРУ в Солсбери, передает ТАСС. Американский лидер выразил ей поддержку.
Из сообщения канцелярии Терезы Мэй: «Президент Трамп сказал, что США целиком и полностью с Великобританией, и согласился, что российское правительство должно дать недвусмысленный ответ по поводу того, как получилось так, что нервно-паралитическое вещество было использовано».
Мария Захарова: «Ни один человек не может выйти в парламент своей страны и сказать: „Я даю России 24 часа“. Это что за разговор вообще в принципе? Ведь еще раз говорю — речь идет о Лондоне, который является столицей ядерной державы. Кому это они 24 часа дают?»
По мнению Захаровой, таким образом могут действовать только люди, которые построили свою карьеру на популизме. Слова официального представителя МИД приводятся на сайте Вести.Ru.
Мария Захарова: «Для них нормально выйти и начать пугать. Пугать не надо».
Она подчеркнула, что если Лондон хотел действовать в правовом русле, то должен был начать с консультаций с Россией по делу Сергея Скрипаля, что предполагается в рамках Конвенции по запрещению химического оружия.
Мария Захарова: «Соответствующие структуры на двусторонней основе должны были бы начать консультации и запросить у российской стороны интересующие их вопросы, а также предоставить все имеющиеся у них данные о произошедшем случае».
Но в результате возникла «истерика, которая нагнетается с первого же момента», заявила официальный представитель МИД. При этом Захарова заверила, что Россия продолжит действовать в правовом поле.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля. В противном случае она пригрозила санкционными мерами. В Москве отказались отвечать на требования Лондона, отметив, что считают обвинения провокационными.
Сегодня вечером Тереза Мэй обсудила с президентом Дональдом Трампом отравление экс-полковника ГРУ в Солсбери, передает ТАСС. Американский лидер выразил ей поддержку.
Из сообщения канцелярии Терезы Мэй: «Президент Трамп сказал, что США целиком и полностью с Великобританией, и согласился, что российское правительство должно дать недвусмысленный ответ по поводу того, как получилось так, что нервно-паралитическое вещество было использовано».
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