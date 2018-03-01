Путин рассказал о новом супероружии России

Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию. Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

По словам президента, в России стартовали активные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».: «В настоящее время министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его „Сармат“».Президент уточнил, что этот ракетный комплекс сменит знаменитый комплекс «Воевода», созданный еще в СССР.: «В России всегда признавали его боевую мощь. Наши зарубежные коллеги, как вы знаете, присвоили ему даже весьма угрожающее наименование („Сатана“ — ред.)».Глава государства добавил, что возможности «Сармата» будут превосходить возможности «Воеводы».Во время послания на экране были показаны кадры испытания российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. По словам Путина, успешный пуск новейшей ракеты состоялся в конце 2017 года на центральном полигоне РФ.: «В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружений — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой».Комментируя видео, президент показал, как ракета обходит рубежи обороны при неограниченной дальности полета. Он подчеркнул, что в мире ничего подобного ни у кого ранее не было.Также президент сообщил, что в России созданы беспилотные подводные аппараты, которые могут двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность. При этом их скорость кратно превышает скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей. И это, по словам Путина, «просто фантастика».Кроме этого, Владимир Путин сообщил о наличии у РФ гиперзвукового оружия, обладание которым «дает серьезное преимущество в сфере вооруженной борьбы».По словам главы государства, центральным этапом в разработке современных систем вооружений стало создание высокоточного гиперзвукового авиационного ракетного комплекса. Президент сообщил, что уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, а сама ракета (ее скорость превышает скорость звука в 10 раз) осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета.Также, по словам Путина, имеются все основания полагать, что РФ находится на шаг впереди некоторых стран в создании оружия на новых физических принципах: с 2017 года в войска начали поступать боевые лазерные комплексы.