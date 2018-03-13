«Зайчик», «Ватник» и «Нежданчик»: стартовал финал конкурса названий для супероружия РФ

Россияне продолжают участвовать в голосовании на лучшее название новейшего российского оружия, о котором впервые заявил президент Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию.
На сайте Минобороны России стартовал финальный этап конкурса названий для новейших оружейных комплексов.
Минобороны России: «Проведены обработка и анализ всех поступивших предложений, по результатам которых определены по 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружения».
Крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой может получить имя «Нежданчик» или «Пальмира». Эти названия, судя по результатам голосования на сайте ведомства, набрали больше всего голосов. Также популярны «Сталин», «Ватник», «Песец».
Беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами, предлагают назвать «Кракеном», «Посейдоном», «Лягушонком», «Язем».
Среди самых запоминающихся вариантов для боевого лазерного комплекса можно выделить: «Офтальмолог», «Зайчик», «Василиск», «Мухобойка», «Гиперболоид», «Вий», «Багира», «Око», «Огниво», «Баюн» и «Луч». Голосование продлится до 16 марта.
Напомним, в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, не имеющих аналогов в мире. Позже в интервью телеканалу NBC глава государства заявил, что испытания всех упомянутых образцов прошли успешно. При этом некоторые из них уже поставлены войскам и находятся в боеготовности, а некоторые «требуют тонкой наладки и доработки».
Минобороны России: «Проведены обработка и анализ всех поступивших предложений, по результатам которых определены по 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружения».
Крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой может получить имя «Нежданчик» или «Пальмира». Эти названия, судя по результатам голосования на сайте ведомства, набрали больше всего голосов. Также популярны «Сталин», «Ватник», «Песец».
Беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами, предлагают назвать «Кракеном», «Посейдоном», «Лягушонком», «Язем».
Среди самых запоминающихся вариантов для боевого лазерного комплекса можно выделить: «Офтальмолог», «Зайчик», «Василиск», «Мухобойка», «Гиперболоид», «Вий», «Багира», «Око», «Огниво», «Баюн» и «Луч». Голосование продлится до 16 марта.
Напомним, в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, не имеющих аналогов в мире. Позже в интервью телеканалу NBC глава государства заявил, что испытания всех упомянутых образцов прошли успешно. При этом некоторые из них уже поставлены войскам и находятся в боеготовности, а некоторые «требуют тонкой наладки и доработки».
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