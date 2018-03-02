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    СФ: российская армия в ближайшее время получит упомянутое Путиным супероружие

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    СФ: российская армия в ближайшее время получит упомянутое Путиным супероружие

    СФ: российская армия в ближайшее время получит упомянутое Путиным супероружие

    СФ: российская армия в ближайшее время получит упомянутое Путиным супероружие

    В ближайшее время на вооружение российской армии поступят несколько предсерийных образцов новейшей ракеты «Сармат», о которой Владимир Путин упомянул в послании к Федеральному собранию. Об этом заявил глава комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Бондарев.

    Виктор Бондарев: «Конечно, о серийном производстве „Сармата“ в ближайшие год-два говорить преждевременно. Но несколько предсерийных единиц поступят на вооружение уже в ближайшее время».

    По мнению Бондарева, именно демонстрация возможностей «Сармата» произвела на журналистов наибольшее впечатление. Ее эффективность обеспечивается целым рядом факторов, добавил сенатор.

    Виктор Бондарев: «Это высокая точность наведения боезарядов, возможности преодоления любых систем ПРО, практически неограниченная дальность поражения целей, огромное количество и мощность боевых блоков, возможность оснащения широким спектром ядерных боеприпасов, в том числе гиперзвуковых».

    При этом другие образцы новейшего вооружения, упомянутые Путиным, появятся на боевом дежурстве в ближайшее десятилетие, рассказал Бондарев. Он уточнил, что речь идет о новой крылатой ракете с ядерной энергоустановкой и перспективном ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком.

    смотретьПутин: гонка вооружений началась после выхода США из договора по ПРО
    Путин: гонка вооружений началась после выхода США из договора по ПРО
    Ранее в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, не имеющих аналогов в мире. Позже в интервью телеканалу NBC глава государства заявил, что испытания всех упомянутых образцов прошли успешно. При этом некоторые из них уже поставлены войскам и находятся в боеготовности, а некоторые — «требуют тонкой наладки и доработки».

    Послание президента — 2018: ключевые тезисы



    Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

    Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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