СФ: российская армия в ближайшее время получит упомянутое Путиным супероружие

В ближайшее время на вооружение российской армии поступят несколько предсерийных образцов новейшей ракеты «Сармат», о которой Владимир Путин упомянул в послании к Федеральному собранию. Об этом заявил глава комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Бондарев.
Виктор Бондарев: «Конечно, о серийном производстве „Сармата“ в ближайшие год-два говорить преждевременно. Но несколько предсерийных единиц поступят на вооружение уже в ближайшее время».
По мнению Бондарева, именно демонстрация возможностей «Сармата» произвела на журналистов наибольшее впечатление. Ее эффективность обеспечивается целым рядом факторов, добавил сенатор.
Виктор Бондарев: «Это высокая точность наведения боезарядов, возможности преодоления любых систем ПРО, практически неограниченная дальность поражения целей, огромное количество и мощность боевых блоков, возможность оснащения широким спектром ядерных боеприпасов, в том числе гиперзвуковых».
При этом другие образцы новейшего вооружения, упомянутые Путиным, появятся на боевом дежурстве в ближайшее десятилетие, рассказал Бондарев. Он уточнил, что речь идет о новой крылатой ракете с ядерной энергоустановкой и перспективном ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком.
Ранее в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, не имеющих аналогов в мире. Позже в интервью телеканалу NBC глава государства заявил, что испытания всех упомянутых образцов прошли успешно. При этом некоторые из них уже поставлены войскам и находятся в боеготовности, а некоторые — «требуют тонкой наладки и доработки».
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
По мнению Бондарева, именно демонстрация возможностей «Сармата» произвела на журналистов наибольшее впечатление. Ее эффективность обеспечивается целым рядом факторов, добавил сенатор.
Виктор Бондарев: «Это высокая точность наведения боезарядов, возможности преодоления любых систем ПРО, практически неограниченная дальность поражения целей, огромное количество и мощность боевых блоков, возможность оснащения широким спектром ядерных боеприпасов, в том числе гиперзвуковых».
При этом другие образцы новейшего вооружения, упомянутые Путиным, появятся на боевом дежурстве в ближайшее десятилетие, рассказал Бондарев. Он уточнил, что речь идет о новой крылатой ракете с ядерной энергоустановкой и перспективном ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком.
Ранее в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, не имеющих аналогов в мире. Позже в интервью телеканалу NBC глава государства заявил, что испытания всех упомянутых образцов прошли успешно. При этом некоторые из них уже поставлены войскам и находятся в боеготовности, а некоторые — «требуют тонкой наладки и доработки».
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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