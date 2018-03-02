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    Путин: гонка вооружений началась после выхода США из договора по ПРО. Путин, СМИ, США, армия и флот РФ, вооружение, интервью. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин: гонка вооружений началась после выхода США из договора по ПРО

    Путин: гонка вооружений началась после выхода США из договора по ПРО

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    Путин: гонка вооружений началась после выхода США из договора по ПРО

    Путин: гонка вооружений началась после выхода США из договора по ПРО

      Гонка вооружений между Соединенными Штатами и Россией началась после того, как Вашингтон вышел из Договора по противоракетной обороне. Об этом Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC. При этом глава государства отметил, что речи новой холодной войне сегодня не идет.

      Телеканал NBC показал фрагмент интервью с Владимиром Путиным. В ходе беседы главу государства спросили о том, следует ли понимать его послание Федеральному собранию как объявление новой холодной войны и ведут ли США и РФ гонку вооружений.

      Владимир Путин      : «С моей точки зрения, те, кто заявляют о начале новой холодной войны, не являются аналитиками — они занимаются пропагандой. Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО».

      Российский лидер также развеял сомнения по поводу вооружений, которые были упомянуты в речи. Некоторые западные эксперты предположили, что они являются всего лишь компьютерной графикой. По его словам, все системы успешно прошли испытания.

      Владимир Путин: «Они все прошли испытания успешно. Некоторые из них все еще требуют тонкой наладки и доработки. Другие уже поставлены войскам и находятся в боеготовности».

      Накануне в ходе обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, которое не имеет аналогов в мире. Среди прочего он упомянул стратегический ракетный комплекс «Сармат» и авиационную гиперзвуковую систему «Кинжал». На Западе слова российского лидера обсуждали очень бурно. Многие эксперты посчитали заявления Владимира Путина о военных новинках ответом на новую ядерную доктрину США, которую Пентагон опубликовал всего месяц назад.



      Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

      Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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