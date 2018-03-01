«Добро пожаловать в ядерную гонку»: как в США отреагировали на послание Путина

Западная пресса уже пестрит заголовками об «уникальном ядерном оружии» русских. Особо подчеркивается, что оно способно обойти американскую систему ПРО. Речь Владимира Путина о военных новинках многие эксперты посчитали ответом на новую ядерную доктрину США, которую Пентагон опубликовал всего месяц назад.
Новость, безусловно, наделала много шума, если не сказать, что повергла американцев в шок, передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский. Разумеется, слова Путина о новом российском оружии, которое неуязвимо для современных западных систем ПРО, — это главная новость в США.
Американский Twitter бурлит, обсуждая сказанное президентом России. Американские телеканалы начинают выпуски новостей с этой темы. Ядерное противостояние, конечно, беспокоит американцев. Реагируют они, разумеется, негативно.
Американский телеканал ABC назвал речь Путина демонстрацией силы и сделал вывод, что это новый виток соперничества в области модернизации ядерного оружия. «Ошеломляющее объявление от Владимира Путина — агрессивное и вызывающее заявление о новых российских ядерных возможностях. Президент Трамп тоже заявлял о модернизации американского ядерного оружия. Так что, думаю, добро пожаловать в ядерную гонку вооружений XXI века», — заявил ведущий в эфире ABC.
А московский корреспондент CNN отмечает: Путин говорил о новом устрашающем арсенале, который позволит ему дотянуться до любой точки мира. А целью заявления, по мнению журналиста, было дать понять американцем, что с Россией лучше не связываться, а также поднять патриотический дух среди россиян.
CNN: «Путин также говорил о подводных дронах, которые могут нести на себе ядерный заряд, и других невероятных видах военных технологий, которые, очевидно, должны были пробудить патриотизм в сердцах тех, кто смотрел выступление».
Агентство Bloomberg в заголовке к материалу о выступлении российского президента пишет: «Путин бравирует новым ядерным оружием и призывает Запад слушать».
А газета The Washington Post отмечает, что слова Путина — это ответ Западу на недавнее объявление администрацией Трампа о планах по разработке нового ядерного оружия.
Многие издания полагают, что именно изменившаяся американская ядерная доктрина, в которой впервые прописана возможность отвечать ядерным ударом на атаку неядерным оружием, а также слова Трампа о разработке нового ядерного оружия во многом подвигли российского президента сделать подобные заявления.
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
Американский Twitter бурлит, обсуждая сказанное президентом России. Американские телеканалы начинают выпуски новостей с этой темы. Ядерное противостояние, конечно, беспокоит американцев. Реагируют они, разумеется, негативно.
Американский телеканал ABC назвал речь Путина демонстрацией силы и сделал вывод, что это новый виток соперничества в области модернизации ядерного оружия. «Ошеломляющее объявление от Владимира Путина — агрессивное и вызывающее заявление о новых российских ядерных возможностях. Президент Трамп тоже заявлял о модернизации американского ядерного оружия. Так что, думаю, добро пожаловать в ядерную гонку вооружений XXI века», — заявил ведущий в эфире ABC.
А московский корреспондент CNN отмечает: Путин говорил о новом устрашающем арсенале, который позволит ему дотянуться до любой точки мира. А целью заявления, по мнению журналиста, было дать понять американцем, что с Россией лучше не связываться, а также поднять патриотический дух среди россиян.
CNN: «Путин также говорил о подводных дронах, которые могут нести на себе ядерный заряд, и других невероятных видах военных технологий, которые, очевидно, должны были пробудить патриотизм в сердцах тех, кто смотрел выступление».
Агентство Bloomberg в заголовке к материалу о выступлении российского президента пишет: «Путин бравирует новым ядерным оружием и призывает Запад слушать».
А газета The Washington Post отмечает, что слова Путина — это ответ Западу на недавнее объявление администрацией Трампа о планах по разработке нового ядерного оружия.
Многие издания полагают, что именно изменившаяся американская ядерная доктрина, в которой впервые прописана возможность отвечать ядерным ударом на атаку неядерным оружием, а также слова Трампа о разработке нового ядерного оружия во многом подвигли российского президента сделать подобные заявления.
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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