Пентагон допустил применение ядерного оружия в «чрезвычайных обстоятельствах»

В Пентагоне представили новую ядерную доктрину и рассказали, при каких условиях США могут применить ядерное оружие.
В документе отмечается, что глобальные угрозы существенно усилились с момента публикации предыдущей доктрины в 2010 году. В частности, в новой ядерной доктрине говорится, что Иран пытается увеличить влияние в регионе и напрямую угрожает союзникам и партнерам США. Также в документе Северная Корея называется «неотложной и непредсказуемой угрозой» для США и говорится, что Китай «представляют уникальную и сложную союзникам США и интересам Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
Не обошлось и без заявлений о российской угрозе. Так, в новой ядерной доктрине утверждается, что Москва «угрожает первой применить ограниченный ядерный удар, ошибочно ожидая, что это парализует США и НАТО и тем самым положит конец конфликту на условиях России». В связи с этим говорится о необходимости «эффективного сдерживания» для того, чтобы «российское руководство не заблуждалось относительно последствий ограниченного первого применения ядерного оружия как против США, так и на региональном уровне». При этом подчеркивается, что США хотели бы иметь стабильные отношения с Россией и «ждут оптимальных условий для нового диалога по ядерному оружию».
Кроме того, в документе говорится, что США привержены полному уничтожению ядерного, химического и биологического оружия, а также «сократили свой ядерный арсенал на 85% со времени окончания холодной войны и не размещали новых ядерных вооружений в течение более чем двух десятилетий».
В свою очередь замминистра обороны США Патрик Шэнахан заявил, что США могут применить ядерное оружие только в «чрезвычайных обстоятельствах». К ним замглавы Пентагона отнес и неядерную атаку против США и их союзников.
Патрик Шэнахан, заместитель министра обороны США: «Ядерная доктрина подчеркивает, что Соединенные Штаты могут рассмотреть вопрос о применении ядерного оружия в чрезвычайных обстоятельствах для защиты своих жизненно важных интересов, а также союзников и партнеров».
При этом он подчеркнул, что новая ядерная доктрина США не повысит вероятность применения ядерного оружия, передает РИА Новости.
Не обошлось и без заявлений о российской угрозе. Так, в новой ядерной доктрине утверждается, что Москва «угрожает первой применить ограниченный ядерный удар, ошибочно ожидая, что это парализует США и НАТО и тем самым положит конец конфликту на условиях России». В связи с этим говорится о необходимости «эффективного сдерживания» для того, чтобы «российское руководство не заблуждалось относительно последствий ограниченного первого применения ядерного оружия как против США, так и на региональном уровне». При этом подчеркивается, что США хотели бы иметь стабильные отношения с Россией и «ждут оптимальных условий для нового диалога по ядерному оружию».
Кроме того, в документе говорится, что США привержены полному уничтожению ядерного, химического и биологического оружия, а также «сократили свой ядерный арсенал на 85% со времени окончания холодной войны и не размещали новых ядерных вооружений в течение более чем двух десятилетий».
В свою очередь замминистра обороны США Патрик Шэнахан заявил, что США могут применить ядерное оружие только в «чрезвычайных обстоятельствах». К ним замглавы Пентагона отнес и неядерную атаку против США и их союзников.
Патрик Шэнахан, заместитель министра обороны США: «Ядерная доктрина подчеркивает, что Соединенные Штаты могут рассмотреть вопрос о применении ядерного оружия в чрезвычайных обстоятельствах для защиты своих жизненно важных интересов, а также союзников и партнеров».
При этом он подчеркнул, что новая ядерная доктрина США не повысит вероятность применения ядерного оружия, передает РИА Новости.
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