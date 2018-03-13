Трамп: за отравлением Скрипаля, вероятно, стоит Россия

Президент США заявил, что будет делать выводы по делу об отравлении
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля на основании фактов. Но при этом он высказал мнение, что, скорее всего, за этим инцидентом стоит Россия.
Дональд Трамп намерен обсудить с британским премьером Терезой Мэй отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Глава Белого дома заявил, что США примут решение по этому делу после его беседы с Мэй и будут руководствоваться фактами. Но, по мнению американского лидера, к инциденту, вероятно, причастна Россия, передает Reuters.
Дональд Трамп: «Мне кажется, что это, вероятно, Россия, опираясь на все доказательства, которые у них (британских правоохранителей — ред.) есть».
С таким заявлением Трамп выступил в Белом доме. Он отметил, что отравление Сергея Скрипаля угрожает дальнейшим осложнением отношений между Россией и Западом.
Дональд Трамп: «Мне кажется, что это, вероятно, Россия, опираясь на все доказательства, которые у них (британских правоохранителей — ред.) есть».
С таким заявлением Трамп выступил в Белом доме. Он отметил, что отравление Сергея Скрипаля угрожает дальнейшим осложнением отношений между Россией и Западом.
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