Посольство: российским журналистам в Британии угрожают из-за дела Скрипаля

В адрес российских журналистов, работающих в Великобритании, начали поступать угрозы. Причиной стала антироссийская кампания, развернутая в СМИ после отравления в Солсбери
экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери.
Как сообщили в посольстве России в Великобритании, нынешняя политика британского правительства в отношении России и россиян «представляет собой очень опасную игру с британским общественным мнением. Находящиеся в стране россияне испытывают тревогу за свое будущее.
Из сообщения посольства РФ в Британии: „Еще раз хотели бы повторить, что нас возмущает антироссийская кампания в прессе, которая при попустительстве властей оказывает давление на следствие и психологическое воздействие на жителей Великобритании. Наши сограждане и британцы российского происхождения испытывают тревогу за свое будущее в стране. К сожалению, стали поступать угрозы в адрес работающих здесь российских журналистов“».
В посольстве добавили, что антироссийская кампания также задает «вредный политический вектор» расследованию отравления Скрипаля и чревата «более серьезными долгосрочными последствиями для отношений наших стран и контактов между людьми».
Об отравлении в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку и осужденного за это в России, стало известно 5 марта. Вместе с бывшим шпионом пострадала его 33-летняя дочь Юлия. Оба до сих пор остаются в больнице в критическом состоянии. Скотланд-Ярд сообщил, что их пытались убить нервно-паралитическим отравляющим веществом. От отравления тем же веществом также пострадал полицейский Ник Бейли.
Британские власти не исключают, что в преступлении замешана Москва, однако доказательств этого найдено не было. При этом в СМИ уже появлялись сообщения, что из-за случившегося со Скрипалем Великобритания готовится ввести санкции против России и бойкотировать чемпионат мира по футболу в 2018 году.
В Кремле, в свою очередь, заявили, что Москва не получала официальных заявлений Лондона о причастности России к отравлению Скрипаля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, все заявления о том, что Россия якобы замешана в отравлении Скрипаля — «информационные упражнения британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью», и относиться к ним надо соответствующим образом.
Из сообщения посольства РФ в Британии: „Еще раз хотели бы повторить, что нас возмущает антироссийская кампания в прессе, которая при попустительстве властей оказывает давление на следствие и психологическое воздействие на жителей Великобритании. Наши сограждане и британцы российского происхождения испытывают тревогу за свое будущее в стране. К сожалению, стали поступать угрозы в адрес работающих здесь российских журналистов“».
В посольстве добавили, что антироссийская кампания также задает «вредный политический вектор» расследованию отравления Скрипаля и чревата «более серьезными долгосрочными последствиями для отношений наших стран и контактов между людьми».
Об отравлении в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку и осужденного за это в России, стало известно 5 марта. Вместе с бывшим шпионом пострадала его 33-летняя дочь Юлия. Оба до сих пор остаются в больнице в критическом состоянии. Скотланд-Ярд сообщил, что их пытались убить нервно-паралитическим отравляющим веществом. От отравления тем же веществом также пострадал полицейский Ник Бейли.
Британские власти не исключают, что в преступлении замешана Москва, однако доказательств этого найдено не было. При этом в СМИ уже появлялись сообщения, что из-за случившегося со Скрипалем Великобритания готовится ввести санкции против России и бойкотировать чемпионат мира по футболу в 2018 году.
В Кремле, в свою очередь, заявили, что Москва не получала официальных заявлений Лондона о причастности России к отравлению Скрипаля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, все заявления о том, что Россия якобы замешана в отравлении Скрипаля — «информационные упражнения британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью», и относиться к ним надо соответствующим образом.
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