Песков: отравление Скрипаля не касается России

Песков назвал «информационными упражнениями СМИ» подозрения в причастности России к отравлению
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Москва не получала официальных заявлений Лондона о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы не слышали заявлений британских политиков или официальных представителей о том, что Россия причастна к этому делу».
По словам Пескова, все заявления о том, что Россия якобы замешана в отравлении Скрипаля — «информационные упражнения британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью», и относиться к ним надо соответствующим образом.
Песков также напомнил, что инцидент произошел на территории Великобритании с человеком, который работал на британские спецслужбы, поэтому расследование происшествия не касается российских властей.
Дмитрий Песков: «Упомянутый вами гражданин России, как вы знаете, работал на одну из специальных служб Великобритании. Происшествие произошло на территории Великобритании, и это никоим образом не является вопросом Российской Федерации, тем более руководства Российской Федерации».
Об отравлении в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку и осужденного за это в России, стало известно 5 марта. Вместе с бывшим шпионом пострадала его 33-летняя дочь Юлия. Оба до сих пор остаются в больнице в критическом состоянии. Скотланд-Ярд сообщил, что их пытались убить нервно-паралитическим отравляющим веществом.
Британские власти не исключают, что в преступлении замешана Москва, однако доказательств этого найдено не было. При этом в СМИ уже появлялись сообщения, что из-за случившегося со Скрипалем Великобритания готовится ввести санкции против России и бойкотировать чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы не слышали заявлений британских политиков или официальных представителей о том, что Россия причастна к этому делу».
По словам Пескова, все заявления о том, что Россия якобы замешана в отравлении Скрипаля — «информационные упражнения британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью», и относиться к ним надо соответствующим образом.
Песков также напомнил, что инцидент произошел на территории Великобритании с человеком, который работал на британские спецслужбы, поэтому расследование происшествия не касается российских властей.
Дмитрий Песков: «Упомянутый вами гражданин России, как вы знаете, работал на одну из специальных служб Великобритании. Происшествие произошло на территории Великобритании, и это никоим образом не является вопросом Российской Федерации, тем более руководства Российской Федерации».
Об отравлении в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку и осужденного за это в России, стало известно 5 марта. Вместе с бывшим шпионом пострадала его 33-летняя дочь Юлия. Оба до сих пор остаются в больнице в критическом состоянии. Скотланд-Ярд сообщил, что их пытались убить нервно-паралитическим отравляющим веществом.
Британские власти не исключают, что в преступлении замешана Москва, однако доказательств этого найдено не было. При этом в СМИ уже появлялись сообщения, что из-за случившегося со Скрипалем Великобритания готовится ввести санкции против России и бойкотировать чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Комментарии