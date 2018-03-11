Собчак обиделась на Украину из-за Крыма и «политической шизофрении»

Кандидат в президента РФ Ксения Собчак сообщила в соцсетях, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказал ей в просьбе въехать на территорию Крыма со стороны Украины.
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На своей странице в Facebook Ксения Собчак написала, что не ведет в Крыму никакой предвыборной кампании и не размещает агитационные материалы. «В своем письме (в миграционную службу Украины) я указала, что планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации», — говорится в тексте. При этом кандидат в президенты так и не назвала цели своего визита на полуостров.
Собчак отмечает, что ее удивил отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который вдобавок обвинил кандидата в «политической шизофрении».
Ксения Собчак, кандидат в президенты РФ: «Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе „сам такой“, но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами».
Обращаясь к Климкину, Собчак задалась вопросом: «У кого из нас шизофрения?».
Накануне в погранслужбе Украины заявили, что решение о том, пропускать ли Ксению Собчак на территорию Крыма со стороны Украины или нет, будет решаться «непосредственно при попытке пересечь границу». А в министерстве информационной политики страны заявили, что должны проверить данные, посещала ли Ксения Собчак Крым ранее без согласия Киева. Если этот факт подтвердится, то кандидату могут запретить въезд на Украину сроком до пяти лет.
е марта Собчак, являющаяся кандидатом в президенты РФ, заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить полуостров. Впрочем, в Киеве такой жест не оценили. На следующий день глава МИД Украины Павел Климкин назвал действия Собчак «политической шизофренией»: по его словам, она не имеет права вести «нелегитимную кампанию нелегитимных выборов на оккупированной территории».
Более того, в тот же день Ксению Собчак внесли в базу украинского сайта «Миротворец», который собирает данные на «врагов Украины». Это было сделано в связи с тем, что она «незаконно» посещала Крым в апреле 2014 года.
Собчак отмечает, что ее удивил отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который вдобавок обвинил кандидата в «политической шизофрении».
Ксения Собчак, кандидат в президенты РФ: «Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе „сам такой“, но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами».
Обращаясь к Климкину, Собчак задалась вопросом: «У кого из нас шизофрения?».
Накануне в погранслужбе Украины заявили, что решение о том, пропускать ли Ксению Собчак на территорию Крыма со стороны Украины или нет, будет решаться «непосредственно при попытке пересечь границу». А в министерстве информационной политики страны заявили, что должны проверить данные, посещала ли Ксения Собчак Крым ранее без согласия Киева. Если этот факт подтвердится, то кандидату могут запретить въезд на Украину сроком до пяти лет.
е марта Собчак, являющаяся кандидатом в президенты РФ, заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить полуостров. Впрочем, в Киеве такой жест не оценили. На следующий день глава МИД Украины Павел Климкин назвал действия Собчак «политической шизофренией»: по его словам, она не имеет права вести «нелегитимную кампанию нелегитимных выборов на оккупированной территории».
Более того, в тот же день Ксению Собчак внесли в базу украинского сайта «Миротворец», который собирает данные на «врагов Украины». Это было сделано в связи с тем, что она «незаконно» посещала Крым в апреле 2014 года.
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