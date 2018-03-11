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    СМИ: в ресторане в Солсбери нашли следы вещества, которым отравился Скрипаль

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    СМИ: в ресторане в Солсбери нашли следы вещества, которым отравился Скрипаль

    СМИ: в ресторане в Солсбери нашли следы вещества, которым отравился Скрипаль

    СМИ: в ресторане в Солсбери нашли следы вещества, которым отравился Скрипаль
  • Фото: Associated Press © 2018, Steve Parsons

    • Британская пресса сообщает, что криминалисты обнаружили следы неизвестного нервно-паралитического вещества в ресторане, который посещали бывший полковник ГРУ с дочерью.

    Компания BBC распространила сообщение о том, что эксперты-криминалисты в ресторане Zizi нашли следы нервно-паралитического вещества, использованного при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. 4 марта пострадавшие обедали в этом ресторане.

    Британские СМИ сообщают, что ресторан Zizi будет оставаться закрытым до завершения проведения следственных действий.

    Ранее представители МВД Великобритании заявили, что установили более 200 свидетелей и около 240 вещественных доказательств при расследовании обстоятельств отравления людей в Солсбери.

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    Напомним, бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом в торговом центре в городе Солсбери, где Скрипаль проживает в последние годы. По информации британских властей, пострадавшие остаются в больнице в критическом состоянии.

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    В связи с этим происшествием, не дожидаясь официального завершения расследования, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил о «причастности России» к отравлению и призвал бойкотировать ЧМ по футболу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал заявления британского коллеги «пропагандой и нагнетанием истерики».

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