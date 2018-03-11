СМИ: в ресторане в Солсбери нашли следы вещества, которым отравился Скрипаль

Британская пресса сообщает, что криминалисты обнаружили следы неизвестного
нервно-паралитического вещества в ресторане, который посещали бывший полковник ГРУ с дочерью.
Компания BBC распространила сообщение о том, что эксперты-криминалисты в ресторане Zizi нашли следы нервно-паралитического вещества, использованного при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. 4 марта пострадавшие обедали в этом ресторане.
Британские СМИ сообщают, что ресторан Zizi будет оставаться закрытым до завершения проведения следственных действий.
Ранее представители МВД Великобритании заявили, что установили более 200 свидетелей и около 240 вещественных доказательств при расследовании обстоятельств отравления людей в Солсбери.
Напомним, бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом в торговом центре в городе Солсбери, где Скрипаль проживает в последние годы. По информации британских властей, пострадавшие остаются в больнице в критическом состоянии.
В связи с этим происшествием, не дожидаясь официального завершения расследования, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил о «причастности России» к отравлению и призвал бойкотировать ЧМ по футболу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал заявления британского коллеги «пропагандой и нагнетанием истерики».
Британские СМИ сообщают, что ресторан Zizi будет оставаться закрытым до завершения проведения следственных действий.
Ранее представители МВД Великобритании заявили, что установили более 200 свидетелей и около 240 вещественных доказательств при расследовании обстоятельств отравления людей в Солсбери.
Напомним, бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом в торговом центре в городе Солсбери, где Скрипаль проживает в последние годы. По информации британских властей, пострадавшие остаются в больнице в критическом состоянии.
В связи с этим происшествием, не дожидаясь официального завершения расследования, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил о «причастности России» к отравлению и призвал бойкотировать ЧМ по футболу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал заявления британского коллеги «пропагандой и нагнетанием истерики».
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