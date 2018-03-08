Глава «Нафтогаза» обвинил украинцев в перерасходе газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в нынешних энергетических проблемах страны виноваты не только политики предыдущих лет, но и рядовые украинцы.
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На нефтегазовой конференции CERAWeek он отметил, что Украина якобы являлась жертвой замкнутого круга, связанного с потреблением российского газа. И это, по словам Коболева, произошло из-за политиков «с очень популистский натурой», которые «наслаждались сильной поддержкой из России».
Андрей Коболев: «И в результате этой политической позиции у нас было гигантское неэффективное потребление. Украина потребляла в шесть раз больше газа в сравнении с какой-либо сопоставимой европейской страной на домохозяйство в расчете на один квадратный метр».
Он напомнил, что «стоимость газа для домохозяйств была со скидкой 95% от рыночной стоимости». Это и стало причиной повышенного потребления газа. Коболев добавил, что украинцы еще очень далеки от европейских стандартов и им необходимо сократить потребление, сообщает РИА Новости.
На прошлой неделе «Газпром» вернул «Нафтогазу» платеж за мартовские поставки газа и заявил о прекращении поставок Украине. После этого украинскими властями были введены временные ограничения потребления голубого топлива. Так, сообщалось, что тепловые электростанции Незалежной переходят на использование мазута, а детским садам, школам и вузам рекомендовали прекратить занятия до стабилизации ситуации. 3 марта президент Украины Пётр Порошенко заявил о преодолении критической ситуации с газоснабжением. В настоящее время «Газпром» занят расторжением контрактов с «Нафтогазом».
Андрей Коболев: «И в результате этой политической позиции у нас было гигантское неэффективное потребление. Украина потребляла в шесть раз больше газа в сравнении с какой-либо сопоставимой европейской страной на домохозяйство в расчете на один квадратный метр».
Он напомнил, что «стоимость газа для домохозяйств была со скидкой 95% от рыночной стоимости». Это и стало причиной повышенного потребления газа. Коболев добавил, что украинцы еще очень далеки от европейских стандартов и им необходимо сократить потребление, сообщает РИА Новости.
На прошлой неделе «Газпром» вернул «Нафтогазу» платеж за мартовские поставки газа и заявил о прекращении поставок Украине. После этого украинскими властями были введены временные ограничения потребления голубого топлива. Так, сообщалось, что тепловые электростанции Незалежной переходят на использование мазута, а детским садам, школам и вузам рекомендовали прекратить занятия до стабилизации ситуации. 3 марта президент Украины Пётр Порошенко заявил о преодолении критической ситуации с газоснабжением. В настоящее время «Газпром» занят расторжением контрактов с «Нафтогазом».
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