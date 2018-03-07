«Газпром» назначил «Нафтогазу» встречу по расторжению контрактов

«Газпром» направил украинскому «Нафтогазу» предложения по встрече, на которой будет обсуждаться расторжение контрактов на поставку и транзит газа. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.
По словам Медведева, предложения по дате встречи были направлены 5 марта. При этом назначенной даты он не уточнил.
Также он объяснил, почему «Газпром» вернул украинской стороне предоплату за поставки, которые должны были осуществляться в марте. По словам Медведева, подписанное «Нафтогазом» дополнение к контракту компания получила в феврале. Помимо того, что оно не вполне отвечало декабрьскому решению Стокгольмского арбитража, в нем еще был ряд дополнительных условий, которые «Газпром» не устраивали, передает РИА Новости.
Александр Медведев: «Именно поэтому „Газпром“ и вернул деньги, так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую».
Ранее «Газпром» запустил процесс расторжения контрактов с «Нафтогазом», вернул предоплату за март и заявил, что не будет поставлять газ Киеву. В результате Украине пришлось в экстренном порядке покупать топливо в Европе по цене в четыре раза дороже, чем предлагала Россия.
Также он объяснил, почему «Газпром» вернул украинской стороне предоплату за поставки, которые должны были осуществляться в марте. По словам Медведева, подписанное «Нафтогазом» дополнение к контракту компания получила в феврале. Помимо того, что оно не вполне отвечало декабрьскому решению Стокгольмского арбитража, в нем еще был ряд дополнительных условий, которые «Газпром» не устраивали, передает РИА Новости.
Александр Медведев: «Именно поэтому „Газпром“ и вернул деньги, так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую».
Ранее «Газпром» запустил процесс расторжения контрактов с «Нафтогазом», вернул предоплату за март и заявил, что не будет поставлять газ Киеву. В результате Украине пришлось в экстренном порядке покупать топливо в Европе по цене в четыре раза дороже, чем предлагала Россия.
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