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    «Газпром» запустил процесс расторжения контрактов с «Нафтогазом»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко
    «Газпром» запустил процесс расторжения контрактов с «Нафтогазом»

    «Газпром» запустил процесс расторжения контрактов с «Нафтогазом»

    «Газпром» запустил процесс расторжения контрактов с «Нафтогазом»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко

    • «Газпром» запустил в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

    Топ-менеджер российской компании подчеркнул, что рассматривать это дело будет другой состав арбитров — не тот, что рассматривал встречные иски «Газпрома» и «Нафтогаза» по контрактам на поставку и транзит газа.

    Александр Медведев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром»: «Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК „Нафтогаз Украины“. И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску „Газпрома“ абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров».

    Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что холдинг вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом», так как суд, «руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение» по контрактам на поставку и транзит газа.

    Арбитраж, в частности, обязал «Газпром» уплатить 2,56 млрд долларов по транзитному контракту с «Нафтогазом». Миллер отметил, что арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики, и подчеркнул, что «Газпром» категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины.

    Ранее на текущей неделе «Газпром» вернул «Нафтогазу» предоплату за мартовские поставки газа и отказался их начинать из-за отсутствия согласованного дополнения к действующему контракту.

    Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев расценил это как отказ «Газпрома» от исполнения решений суда. На Украине в связи с этим с 6 марта вводится режим ограниченного потребления газа.

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