«Газпром» объявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом»

«Газпром» вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа.
Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «„Газпром“ вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК „Нафтогаз Украины“ на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже».
Глава российского газового холдинга пояснил, что «Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК „Нафтогаз Украины“. Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам».
Алексей Миллер: «Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для „Газпрома“ является экономически нецелесообразным и невыгодным».
Накануне стало известно, что российский холдинг вернул «Нафтогазу» платеж за мартовские поставки газа и не будет их начинать из-за отсутствия согласованного дополнения к действующему контракту. После этого на Украине были введены временные ограничения потребления голубого топлива. Так, сообщалось, что тепловые электростанции Незалежной переходят на использование мазута, а детским садам, школам и вузам рекомендовали прекратить занятия до 6 марта. Потребление газа в своем доме пообещал снизить даже президент страны Пётр Порошенко.
В Евросоюзе выразили беспокойство из-за разногласий между «Газпромом» и «Нафтогазом». Там сообщили, что готовы возглавить трехсторонние переговоры. С этой целью замглавы ЕК (Еврокомиссия) свяжется по телефону с министрами энергетики РФ и Украины, чтобы «оценить ситуацию и согласовать необходимые дальнейшие шаги», сообщает ТАСС.
Марош Шефчович, замглавы ЕК по делам Энергосоюза: «Еврокомиссия готова возглавить трехсторонние переговоры, которые в прошлом уже доказали свою эффективность в ситуациях, когда есть разногласия».
Глава российского газового холдинга пояснил, что «Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК „Нафтогаз Украины“. Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам».
Алексей Миллер: «Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для „Газпрома“ является экономически нецелесообразным и невыгодным».
Накануне стало известно, что российский холдинг вернул «Нафтогазу» платеж за мартовские поставки газа и не будет их начинать из-за отсутствия согласованного дополнения к действующему контракту. После этого на Украине были введены временные ограничения потребления голубого топлива. Так, сообщалось, что тепловые электростанции Незалежной переходят на использование мазута, а детским садам, школам и вузам рекомендовали прекратить занятия до 6 марта. Потребление газа в своем доме пообещал снизить даже президент страны Пётр Порошенко.
В Евросоюзе выразили беспокойство из-за разногласий между «Газпромом» и «Нафтогазом». Там сообщили, что готовы возглавить трехсторонние переговоры. С этой целью замглавы ЕК (Еврокомиссия) свяжется по телефону с министрами энергетики РФ и Украины, чтобы «оценить ситуацию и согласовать необходимые дальнейшие шаги», сообщает ТАСС.
Марош Шефчович, замглавы ЕК по делам Энергосоюза: «Еврокомиссия готова возглавить трехсторонние переговоры, которые в прошлом уже доказали свою эффективность в ситуациях, когда есть разногласия».
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