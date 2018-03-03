Порошенко отчитался о стабилизации ситуации с газоснабжением

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о преодолении критической ситуации с газоснабжением.
По словам украинского лидера, возникшую накануне нехватку газа в энергетической системе удалось ликвидировать благодаря увеличению поставок из Польши, Словакии и Венгрии.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Можем сказать, что критическая ситуация уже позади. На сегодняшнее утро мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии. И весь дефицит по состоянию на 10:20 часов полностью покрыт».
Также во время при посещении диспетчерской «Укртрансгаза» Порошенко заявил, что Украина в новом газовом кризисе с Россией подтвердила свой статус надежного транзитера.
Пётр Порошенко: «Мы в полном объеме обеспечили транзит газа странам ЕС».
Он отметил, что Киев проинформировал всех европейских партнеров о сложившейся ситуации, поэтому партнеры были готовы и хорошо проинформированы.
Представители «Укртрансгаза» продемонстрировали главе государства, что давление на входе в ГТС Украины со стороны России ниже контрактных значений, тогда как давление на выходе из украинской ГТС в сторону ЕС даже несколько выше необходимого.
Накануне «Газпром» после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании в арбитражном суде расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку газа. В ЕС выразили обеспокоенность начавшимся газовым кризисом и выступили с предложением провести трехсторонние переговоры. В украинской компании сообщили, что готовы присоединиться к ним.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Можем сказать, что критическая ситуация уже позади. На сегодняшнее утро мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии. И весь дефицит по состоянию на 10:20 часов полностью покрыт».
Также во время при посещении диспетчерской «Укртрансгаза» Порошенко заявил, что Украина в новом газовом кризисе с Россией подтвердила свой статус надежного транзитера.
Пётр Порошенко: «Мы в полном объеме обеспечили транзит газа странам ЕС».
Он отметил, что Киев проинформировал всех европейских партнеров о сложившейся ситуации, поэтому партнеры были готовы и хорошо проинформированы.
Представители «Укртрансгаза» продемонстрировали главе государства, что давление на входе в ГТС Украины со стороны России ниже контрактных значений, тогда как давление на выходе из украинской ГТС в сторону ЕС даже несколько выше необходимого.
Накануне «Газпром» после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании в арбитражном суде расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку газа. В ЕС выразили обеспокоенность начавшимся газовым кризисом и выступили с предложением провести трехсторонние переговоры. В украинской компании сообщили, что готовы присоединиться к ним.
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