Порошенко рассказал, что жизнь у него «не сахар»

Пётр Порошенко пожаловался журналистам на
пресс-конференции на тяжелую жизнь.
Президент Украины Пётр Порошенко пожаловался на свою тяжелую жизнь на посту главы государства. В среду на пресс-конференции ему был задан вопрос, как президенту-олигарху живется в стране, где люди «выживают», передает РИА Новости.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но, поверьте мне, она не сахар. Вам интересно — приглашаю вас провести день со мной. Я уверен, что вы измените мнение».
Порошенко добавил, что его состояние было значительно больше до того, как он был избран президентом.
Перед выборами в 2014 году Порошенко дал обещание, что продаст свои активы в кондитерской компании Roshen, однако до сих пор не сделал этого: инвестиционная компания, которая сейчас управляет его активами, до сих пор не нашла покупателя из-за вооруженного конфликта на востоке Украины.
Напомним, в конце января украинские СМИ рассказали, что Порошенко вместе с семьей провел новогодние праздники на Мальдивах. Отмечалось, что для этого с 1 по 8 января был арендован остров стоимостью не менее 500 тысяч долларов, украинский лидер зарегистрировался в отеле под именем Mr Incognito Petro Ukraine. При этом документы на чужие имена перед отлетом на Мальдивы Порошенко и члены его семьи получили от СБУ.
Сам Порошенко заявил, что ездил на Мальдивы по настоящим документам и за собственные деньги, и добавил, что продолжал работать на курорте.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но, поверьте мне, она не сахар. Вам интересно — приглашаю вас провести день со мной. Я уверен, что вы измените мнение».
Порошенко добавил, что его состояние было значительно больше до того, как он был избран президентом.
Перед выборами в 2014 году Порошенко дал обещание, что продаст свои активы в кондитерской компании Roshen, однако до сих пор не сделал этого: инвестиционная компания, которая сейчас управляет его активами, до сих пор не нашла покупателя из-за вооруженного конфликта на востоке Украины.
Напомним, в конце января украинские СМИ рассказали, что Порошенко вместе с семьей провел новогодние праздники на Мальдивах. Отмечалось, что для этого с 1 по 8 января был арендован остров стоимостью не менее 500 тысяч долларов, украинский лидер зарегистрировался в отеле под именем Mr Incognito Petro Ukraine. При этом документы на чужие имена перед отлетом на Мальдивы Порошенко и члены его семьи получили от СБУ.
Сам Порошенко заявил, что ездил на Мальдивы по настоящим документам и за собственные деньги, и добавил, что продолжал работать на курорте.
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