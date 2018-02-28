Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  

    Порошенко рассказал, что жизнь у него «не сахар»

    9 комментариев
    • Фото: Палинчак Михаил / ТАСС
    Порошенко рассказал, что жизнь у него «не сахар»

    Порошенко рассказал, что жизнь у него «не сахар»

    Порошенко рассказал, что жизнь у него «не сахар»
  • Фото: Палинчак Михаил / ТАСС

    • Пётр Порошенко пожаловался журналистам на пресс-конференции на тяжелую жизнь.

    Президент Украины Пётр Порошенко пожаловался на свою тяжелую жизнь на посту главы государства. В среду на пресс-конференции ему был задан вопрос, как президенту-олигарху живется в стране, где люди «выживают», передает РИА Новости.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но, поверьте мне, она не сахар. Вам интересно — приглашаю вас провести день со мной. Я уверен, что вы измените мнение».

    Порошенко добавил, что его состояние было значительно больше до того, как он был избран президентом.

    Перед выборами в 2014 году Порошенко дал обещание, что продаст свои активы в кондитерской компании Roshen, однако до сих пор не сделал этого: инвестиционная компания, которая сейчас управляет его активами, до сих пор не нашла покупателя из-за вооруженного конфликта на востоке Украины.

    Напомним, в конце января украинские СМИ рассказали, что Порошенко вместе с семьей провел новогодние праздники на Мальдивах. Отмечалось, что для этого с 1 по 8 января был арендован остров стоимостью не менее 500 тысяч долларов, украинский лидер зарегистрировался в отеле под именем Mr Incognito Petro Ukraine. При этом документы на чужие имена перед отлетом на Мальдивы Порошенко и члены его семьи получили от СБУ.

    Сам Порошенко заявил, что ездил на Мальдивы по настоящим документам и за собственные деньги, и добавил, что продолжал работать на курорте.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru