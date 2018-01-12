Путин прокомментировал отдых Порошенко на Мальдивах

Владимир Путин встретился с руководителями ведущих газет и информационных агентств страны. Разговор с журналистами длился больше часа.
В ходе встречи президента с журналистами зашла речь о ситуации на Украине. Глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв иронизировал: президент воюющей страны Порошенко отдыхает на Новый год на Мальдивах. Путин отвечает: богатый человек может отдыхать где хочется, а вот минские договоренности Украина должна соблюдать.
Что же касается отношений Москвы и Киева, то товарооборот за последний год даже вырос. Более того, Россия открыта не только к торговому сотрудничеству и готова возобновить передачу оставленной в Крыму украинской техники.
Обвинения о якобы российском вмешательстве в американские выборы Путин назвал «бредом и чушью», надеясь, что эта «возня» в конце концов прекратится и отношения России и США улучшатся. А когда речь зашла о противостоянии Вашингтона уже с КНДР, президент оценил хитрость северокорейцев.
Владимир Путин: «Думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности — до 13 тысяч километров, которая может достичь почти любой точки на территории его вероятного противника. Теперь он заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить».
Главреды пожаловались, что печатным СМИ нынче финансово непросто живется, и предложили вернуть рекламу если не табака, то хотя бы алкоголя — доходов будет больше. Просили настойчиво, но президент обещать ничего не стал.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Что же касается отношений Москвы и Киева, то товарооборот за последний год даже вырос. Более того, Россия открыта не только к торговому сотрудничеству и готова возобновить передачу оставленной в Крыму украинской техники.
Обвинения о якобы российском вмешательстве в американские выборы Путин назвал «бредом и чушью», надеясь, что эта «возня» в конце концов прекратится и отношения России и США улучшатся. А когда речь зашла о противостоянии Вашингтона уже с КНДР, президент оценил хитрость северокорейцев.
Владимир Путин: «Думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности — до 13 тысяч километров, которая может достичь почти любой точки на территории его вероятного противника. Теперь он заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить».
Главреды пожаловались, что печатным СМИ нынче финансово непросто живется, и предложили вернуть рекламу если не табака, то хотя бы алкоголя — доходов будет больше. Просили настойчиво, но президент обещать ничего не стал.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Комментарии