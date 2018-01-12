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    Путин прокомментировал отдых Порошенко на Мальдивах

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    Путин прокомментировал отдых Порошенко на Мальдивах

    Путин прокомментировал отдых Порошенко на Мальдивах

    Путин прокомментировал отдых Порошенко на Мальдивах

      Владимир Путин встретился с руководителями ведущих газет и информационных агентств страны. Разговор с журналистами длился больше часа.

      В ходе встречи президента с журналистами зашла речь о ситуации на Украине. Глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв иронизировал: президент воюющей страны Порошенко отдыхает на Новый год на Мальдивах. Путин отвечает: богатый человек может отдыхать где хочется, а вот минские договоренности Украина должна соблюдать.

      Что же касается отношений Москвы и Киева, то товарооборот за последний год даже вырос. Более того, Россия открыта не только к торговому сотрудничеству и готова возобновить передачу оставленной в Крыму украинской техники.

      Обвинения о якобы российском вмешательстве в американские выборы Путин назвал «бредом и чушью», надеясь, что эта «возня» в конце концов прекратится и отношения России и США улучшатся. А когда речь зашла о противостоянии Вашингтона уже с КНДР, президент оценил хитрость северокорейцев.

      Владимир Путин: «Думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности — до 13 тысяч километров, которая может достичь почти любой точки на территории его вероятного противника. Теперь он заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить».

      Главреды пожаловались, что печатным СМИ нынче финансово непросто живется, и предложили вернуть рекламу если не табака, то хотя бы алкоголя — доходов будет больше. Просили настойчиво, но президент обещать ничего не стал.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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