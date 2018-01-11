Путин: Россию не устраивает замороженный конфликт в Донбассе

Ситуация на Украине приобретает признаки замороженного конфликта, и Россию это не устраивает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами крупнейших российских изданий.

Владимир Путин, президент РФ: «Что касается перспектив урегулирования в Донбассе, то это приобретает характер замороженного конфликта. Никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация разрешилась, но разрешилась так, чтобы она не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этой территории».



По словам президента, Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы минские соглашения.



Говоря об отношениях с Украиной, российский лидер назвал нынешнюю ситуацию «ненормальной», поскольку русские и украинцы — части одного народа.



Также Путин заявил, что Россия готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она и находится в плачевном состоянии. Глава государства также не против того, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боезапасов в Крыму.



