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ЧП. Расследование

    Украинские СМИ назвали зарплату президента Порошенко

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    • Фото: Лазаренко Николай / ТАСС
    Украинские СМИ назвали зарплату президента Порошенко

    Украинские СМИ назвали зарплату президента Порошенко

    Украинские СМИ назвали зарплату президента Порошенко
  • Фото: Лазаренко Николай / ТАСС

    • Президент Украины Петр Порошенко в октябре получил 28 тысяч гривен — это около тысячи долларов США в качестве зарплаты.

    Агентство «Украинские новости» со ссылкой на администрацию президента Украины сообщило, что из зарплаты Петра Порошенко были также удержаны налог на доходы физических лиц и военный сбор. Сумма отчислений составила 5 460 гривен (около 200 долларов).

    В администрации также отметили, что свою президентскую зарплату Порошенко перечисляет «на благотворительные цели».

    смотретьПорошенко строит в центре Киева элитный «президентский остров»
    Порошенко строит в центре Киева элитный «президентский остров»
    Капитал Петра Порошенко, который владеет кондитерской компанией Roshen, оценивается в миллиард долларов. Кроме того недавно стало известно, что украинский лидер расширяет свое влияние в других сферах бизнеса — в частности, в продаже недвижимости.

    Согласно конституции Украины, Порошенко должен был продать все свои бизнес-активы сразу после выборов, но он этого не сделал. Он по-прежнему входит в пятерку богатейших людей страны. Его состояние составляет почти 1 млрд долларов. В состав финансового торта входит не только фабрика Roshen, но и «Международный инвестиционный банк», корпорация Агропродинвест, предприятия по производству крахмала и стекла, судостроение, несколько телекомпаний. Всего у президента-олигарха 104 предприятия.

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