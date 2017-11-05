Порошенко строит в центре Киева элитный «президентский остров»

Несмотря на призывы украинских депутатов и активистов бойкотировать товары фабрики Порошенко, украинский президент расширяет свое влияние в других сферах бизнеса — в частности, в продаже недвижимости.

«Сладости или импичмент» — с таким лозунгом активистка FEMEN устроила пожар у президентского магазина Roshen в Киеве. Девушка облила бензином и подожгла двух плюшевых медведей, посвятив эту акцию Порошенко. На днях атаковали и самый большой Roshen на Крещатике — депутат Верховной Рады Егор Соболев призывал украинцев ничего не покупать в магазинах Петра Порошенко. И вот уже представители военных батальонов вместе с радикалами блокируют президентские фабрики в Виннице. Лозунги о блокаде бизнеса Порошенко звучат и в палаточном городке у стен Верховной рады.



Согласно конституции Украины, Порошенко должен был продать все свои бизнес-активы сразу после выборов, но он этого не сделал. Он по-прежнему входит в десятку богатейших людей страны. Его состояние составляет почти 1 млрд долларов. В состав финансового торта входит не только фабрика Roshen, но и «Международный инвестиционный банк», корпорация Агропродинвест, предприятия по производству крахмала и стекла, судостроение, несколько телекомпаний. Всего у президента-олигарха 104 предприятия.



Останавливаться Порошенко не собирается. Недавно в Киеве появился настоящий президентский остров. На острове Рыбальском, рядом с телеканалом Порошенко и главным офисом его кондитерской фирмы вовсю строится элитная недвижимость. Стройку уже прозвали киевской Венецией Петра Алексеевича. По проекту рядом с владениями президента будет жилой комплекс с реками и каналами. В документах этой стройки фамилии Порошенко нет, но украинским бизнесменам известно, кому принадлежит эта земля.



В кулуарах большого украинского бизнеса говорят, что часть компаний и заводов Порошенко связаны с оффшорами, и доходы президента уходят за пределы Украины.



Президент стремится иметь влияние и в крупных госкорпорациях. Именно поэтому самые известные украинские олигархи — Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ — попали в опалу. Беглые бизнесмены говорят: уже нет ни одной сферы без участия Порошенко — медиа, газовая, нефтяная, государственные предприятия.



Сам президент уверяет, что продал свои активы. Однако, как выяснилось, он временно передал их в трастовое управление банка Ротшильдов. Это значит, что он по-прежнему собственник бизнес-империи. И пока другие украинские крупные игроки становятся банкротами или уезжают из страны, президент расширяет свои владения.



Подробности — в материале корреспондента НТВ Валерии Алехиной.