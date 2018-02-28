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    Порошенко рассказал, как управлял Украиной с Мальдив

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    Порошенко рассказал, как управлял Украиной с Мальдив

    Порошенко рассказал, как управлял Украиной с Мальдив

    Президент Украины Пётр Порошенко рассказал о своем новогоднем отдыхе на Мальдивских островах, сообщения о котором ранее вызвали большой общественный резонанс.

    На пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы, Порошенко заявил, что находился на Мальдивах под своей фамилией, все счета оплачивал из своего кармана, а во время отдыха продолжал выполнять обязанности главы государства.

    В конце января украинские СМИ рассказали, что Порошенко вместе с семьей провел новогодние праздники на Мальдивах. Отмечалось, что для этого с 1 по 8 января был арендован остров стоимостью не менее 500 тысяч долларов, украинский лидер зарегистрировался в отеле под именем Mr Incognito Petro Ukraine. При этом документы на чужие имена перед отлетом на Мальдивы Порошенко и члены его семьи получили от СБУ.

    Украинский президент уверяет, что все было не так.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Хочу твердо отметить, что границу я пересекал по своей фамилии, по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников».

    Также, по его словам, самолет и проживание в гостинице он оплатил со своего счета в украинском банке, а из украинского бюджета не было потрачено ни копейки. Порошенко добавил, что никому не передавал полномочия по управлению государством на время отпуска.

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