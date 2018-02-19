В Roshen заявили о готовности сгноить фабрику в России

В кондитерской компании Roshen, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, допустили загнивание фабрики в Липецке, если она не будет продана по рыночной цене. Об этом заявил гендиректор Roshen Вячеслав Москалевский.
Вячеслав Москалевский: «Сейчас, я думаю, они (активы) ничего не стоят. 200 миллионов долларов мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам».
Так Москалевский ответил на вопрос издания Liga.net о том, предпочитает ли он, чтобы активы «сгнили» по принципу «так не доставайся же никому».
Корпорация Roshen, основанная Петром Порошенко, объявила о решении закрыть фабрику в Липецке в январе 2017 года. Это решение в компании объяснили экономическими и политическими причинами. В июне работа фабрики была прекращена.
Так Москалевский ответил на вопрос издания Liga.net о том, предпочитает ли он, чтобы активы «сгнили» по принципу «так не доставайся же никому».
Корпорация Roshen, основанная Петром Порошенко, объявила о решении закрыть фабрику в Липецке в январе 2017 года. Это решение в компании объяснили экономическими и политическими причинами. В июне работа фабрики была прекращена.
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