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  • 20.06, 17:43

    Кондитерская фабрика Порошенко в Липецке прекратила работу

    2 комментария

    Кондитерская фабрика Порошенко в Липецке прекратила работу

    Кондитерская фабрика Порошенко в Липецке прекратила работу

    В компании Roshen объявили о завершении процесса консервации липецкой фабрики.

    Также полностью прекратил свою деятельность склад готовой продукции и торговый дом «Рошен», который занимался ее реализацией.

    В Roshen отметили, что процесс консервации фабрики проходил в три этапа. В апреле были законсервированы все производственные линии, а в мае — системы холодо- и теплоснабжения. Теперь же законсервированы блок очистных сооружений, котельной и водозаборы.

    Отметим, что накануне, 19 июня, стало известно, что Басманный суд продлил до 13 сентября арест имущества липецкой фабрики. Ранее ФНС предъявила фабрике налоговые претензии на 180 млн рублей, а торговому дому — на 150 млн рублей.

    Корпорация Roshen, основанная Петром Порошенко, объявила о решении закрыть фабрику в Липецкой области в январе 2017 года. Это решение в компании объяснили экономическими и политическими причинами.

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