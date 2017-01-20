Кондитерская фабрика Порошенко в Липецкой области прекратит работу

Корпорация Roshen остановит работу своей кондитерской фабрики в Липецкой области.
Сообщается, что к апрелю месяцу работа будет прекращена полностью. Тогда же будет производиться консервация инфраструктурных объектов. В Roshen отметили, что продать предприятие невозможно из-за ареста имущества, наложенного Следственными комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела.
Корпорацией Roshen владеет украинский президент Пётр Порошенко. Когда бизнесмен стал главой государства, он пообещал продать свой кондитерский бизнес. В январе 2016 года политик сообщил о передаче акций в управление независимому трастовому фонду Rothschild Trust. После этого до окончания президентских Порошенко не сможет влиять на бизнес.
Бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин призвал главу СБУ завести в отношении Порошенко и его окружения дело о госизмене. Кузьмин обратил внимание силовиков на то, что принадлежащая главе государства кондитерская фабрика в Липецкой области продолжает работать, а сладости Roshen продаются на территории Крыма. Экс-замглавы Генпрокуратуры Украины утверждал, что предприятие Порошенко, работающее в России, финансирует российский федеральный бюджет и армию.
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