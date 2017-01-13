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  • 13.01, 11:53

Экс-замглавы Генпрокуратуры Украины требует завести дело на Порошенко за госизмену

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Экс-замглавы Генпрокуратуры Украины требует завести дело на Порошенко за госизмену

<nobr>Экс-замглавы</nobr> Генпрокуратуры Украины требует завести дело на Порошенко за госизмену

Ренат Кузьмин, бывший заместитель генпрокурора, обратился с таким призывом к главе Службы безопасности Украины из-за компании Roshen.

Кузьмина возмутило то, что кондитерская компания, которая по-прежнему принадлежит Петру Порошенко, осуществляет продажу на территории Крыма. Кроме того, в российском Липецке продолжает работу фабрика. При этом сам президент публично заявляет о противостоянии с РФ и одобряет санкционную политику в отношении Москвы. Свое обращение бывший замгенпрокурора разместил в Facebook.

Ренат Кузьмин: «С целью защиты интересов украинского народа прошу вас, Василий Сергеевич, зарегистрировать уголовное производство по факту государственной измены, совершенной Петром Порошенко, его ближайшим окружением и топ-менеджерами Roshen».

По мнению экс-замглавы Генпрокуратуры Украины, занимаясь производством кондитерских изделий на территории РФ, Roshen финансирует российский федеральный бюджет и армию.

Кузьмин подчеркнул, что отказ возбудить дело на Порошенко будет расцениваться как «умышленное сокрытие от учета тяжкого преступления» и пригрозил главе СБУ уголовной ответственностью.

Roshen — одна из крупнейших в мире кондитерских компаний. Петр Порошенко во время своей избирательной кампании на пост президента обещал продать этот актив, однако до сих пор не сделал этого.

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