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    WADA: восстановление ОКР не влияет на статус РУСАДА

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    WADA: восстановление ОКР не влияет на статус РУСАДА

    WADA: восстановление ОКР не влияет на статус РУСАДА

    Во Всемирном антидопинговом агентстве рассказали о судьбе РУСАДА в связи с восстановлением в правах Олимпийского комитета России.

    Решение МОК о восстановлении Олимпийского комитета России никак не влияет на статус РУСАДА: работа агентства не соответствует стандарту, заявил RNS представитель Всемирного антидопингового агентства Джеймс Фитцджеральд.

    Джеймс Фитцджеральд, представитель WADA: «WADA знает о решении МОК восстановить членство Олимпийского комитета России. Во избежание двусмысленностей необходимо отметить, что РУСАДА остается организацией, не соответствующей кодексу WADA, и не выполнила все условия дорожной карты для восстановления аккредитации».

    Напомним, WADA требует от России предоставления доступа к пробам, которые опечатаны в Московской антидопинговой лаборатории на время федерального расследования, а также полного признания выводов комиссии Ричарда Макларена о некой допинговой системе, которую поддерживают российские власти. До сих пор никаких доказательств поддержки допинга в России комиссия не предоставила.

    Ранее сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России в организации. МОК уже официально подтвердил это: на сайте комитета размещено заявление, в котором говорится, что российская сборная прошла проверку на допинг.

    Решение временно приостановить членство ОКР было принято 5 декабря 2017 года, за два месяца до Зимней олимпиады. Наши спортсмены отправились в Пхёнчхан в статусе «спортсменов-олимпийцев из России» и выступали под нейтральным флагом, что не помешало атлетам достойно выступить на соревнованиях и привезти 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.

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