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    Жуков подтвердил восстановление членства ОКР в МОК

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    Жуков подтвердил восстановление членства ОКР в МОК

    Жуков подтвердил восстановление членства ОКР в МОК

    МОК восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР).

    Восстановление в правах подтвердил глава ОКР Александр Жуков.

    Александр Жуков, президент ОКР: «Сегодня мы получили письмо из МОК о восстановлении. Восстановление ОКР было связано с окончанием проверки допинг-тестов с Олимпиады в Пхёнчхане, МОК может подтвердить, что все остальные результаты являются отрицательными. Это значит, что ОКР полностью восстановлен в своих правах».

    Ранее сегодня сразу несколько источников сообщили, что МОК восстановил членство Олимпийского комитета России в организации. Решение временно приостановить членство ОКР было принято 5 декабря 2017 года за два месяца до Зимней олимпиады. В итоге, наши спортсмены отправились в Пхёнчхан в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» и выступали под нейтральным флагом, что не помешало атлетам достойно выступить на соревнованиях и привезти 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.

    Отстранение олимпийского комитета России было вызвано допинговым делом. Громкий скандал завершился тем, что доказательств поддержки российскими властями «допинговой системы» найдено не было.

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