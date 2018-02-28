Жуков подтвердил восстановление членства ОКР в МОК

МОК восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР).
Восстановление в правах подтвердил глава ОКР Александр Жуков.
Александр Жуков, президент ОКР: «Сегодня мы получили письмо из МОК о восстановлении. Восстановление ОКР было связано с окончанием проверки допинг-тестов с Олимпиады в Пхёнчхане, МОК может подтвердить, что все остальные результаты являются отрицательными. Это значит, что ОКР полностью восстановлен в своих правах».
Ранее сегодня сразу несколько источников сообщили, что МОК восстановил членство Олимпийского комитета России в организации. Решение временно приостановить членство ОКР было принято 5 декабря 2017 года за два месяца до Зимней олимпиады. В итоге, наши спортсмены отправились в Пхёнчхан в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» и выступали под нейтральным флагом, что не помешало атлетам достойно выступить на соревнованиях и привезти 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.
Отстранение олимпийского комитета России было вызвано допинговым делом. Громкий скандал завершился тем, что доказательств поддержки российскими властями «допинговой системы» найдено не было.
Александр Жуков, президент ОКР: «Сегодня мы получили письмо из МОК о восстановлении. Восстановление ОКР было связано с окончанием проверки допинг-тестов с Олимпиады в Пхёнчхане, МОК может подтвердить, что все остальные результаты являются отрицательными. Это значит, что ОКР полностью восстановлен в своих правах».
Ранее сегодня сразу несколько источников сообщили, что МОК восстановил членство Олимпийского комитета России в организации. Решение временно приостановить членство ОКР было принято 5 декабря 2017 года за два месяца до Зимней олимпиады. В итоге, наши спортсмены отправились в Пхёнчхан в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» и выступали под нейтральным флагом, что не помешало атлетам достойно выступить на соревнованиях и привезти 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.
Отстранение олимпийского комитета России было вызвано допинговым делом. Громкий скандал завершился тем, что доказательств поддержки российскими властями «допинговой системы» найдено не было.
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