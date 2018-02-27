Возвращение чемпионов: как встреча российской сборной чуть не превратилась в свадебную церемонию

Зал ожидания международного терминала Шереметьево сегодня напоминал нечто среднее между школьным актовым залом перед концертом и трибуной болельщиков в разгар решающего матча. С плакатами и растяжками, цветами и сиренами фанаты и близкие встречали российских олимпийцев. Многие вернулись раньше, но главные герои — хоккеисты — прилетели именно на этом борту.
Наверное так, как их, в Шереметьево еще не ждали никого. Уже прошли и лыжники, и фигуристы, и другие триумфаторы. «Красная машина» запаздывала.
Золотой рейс с российскими хоккеистами задержали на несколько часов. Но это только подогревало ожидания. К тому же оно было меньше ожидания самой победы. 26 лет сборная России не завоевывала золото. И вот этот момент настал. Хоккеистов ждал горячий прием дома.
Как оказалось, главные герои Олимпиады забуксовали в Сеуле из-за болельщиков. До стойки регистрации в аэропорту хоккеисты передвигались мелкими перебежками. Чуть замедлил шаг — а тут уже толпа болельщиков в очередь за фото и автографом выстроилась.
Автор золотой шайбы в ворота немцев 18-летний Кирилл Капризов в разговоре с журналистами был немногословен, лишь скромно заметил: победу отметили хорошо, теперь бы хоть немного отдохнуть.
Прославленный вратарь, депутат Госдумы Владислав Третьяк не скрывал, что давно не испытывал такой гордости за отечественный хоккей.
Владислав Третьяк: «Конечно, обстановка сложнее была. Это нам нельзя, то нам нельзя, флаг брать нельзя, конечно, психологическая нервозность есть, но мы старались отсечь команду от всего: только игра, только игра. Вы знаете, за что бьетесь».
Но за «Россию, которая в сердце» бились не только хоккеисты. Олимпийский чемпион Сочи в шорт-треке Семен Елистратов — опять же вопреки всем «нельзя» — в Пхёнчхане все равно сумел вырвать бронзу.
Семен Елистратов: «Я всегда смеюсь, с улыбкой воспринимаю, когда говорят: „Вот олимпийские игры — это праздник!“. Я говорю: ребят, ну какой праздник! Мы туда как на войну едем — биться!»
По словам олимпийцев, только дома они смогут по-настоящему осознать, что же они там, в Корее, совершили.
Андрей Зубарев, олимпийский чемпион, хоккей: «Мы хотим просто приехать и посмотреть. Как страна отреагировала на наше выступление, наши болельщики. Хочется посмотреть в их глаза радостные».
В радостные глаза дочери хотела взглянуть и мать бронзового призера, лыжницы Анны Нечаевской. В аэропорту женщина приютилась в стороне от шумных фанатов. Она долго добиралась из глухой деревни в Вологодской области, чтобы устроить дочери сюрприз.
Сюрпризы для нашей лыжницы этим не закончились. Прямо во время встречи из толпы показался молодой человек с кольцом. Едва сойдя с рейса, медалистка Пчёнхчана получила главное предложение жизни. И сказала «да».
После двух недель соревнований спортсмены говорят одно: сильно устали. Давление на нашу сборную было выше, чем на других играх. Но расслабляться рано. Впереди главная борьба. На Пекинские игры через четыре года сборной необходимо вернуть флаг и гимн.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терёхина.
Золотой рейс с российскими хоккеистами задержали на несколько часов. Но это только подогревало ожидания. К тому же оно было меньше ожидания самой победы. 26 лет сборная России не завоевывала золото. И вот этот момент настал. Хоккеистов ждал горячий прием дома.
Как оказалось, главные герои Олимпиады забуксовали в Сеуле из-за болельщиков. До стойки регистрации в аэропорту хоккеисты передвигались мелкими перебежками. Чуть замедлил шаг — а тут уже толпа болельщиков в очередь за фото и автографом выстроилась.
Автор золотой шайбы в ворота немцев 18-летний Кирилл Капризов в разговоре с журналистами был немногословен, лишь скромно заметил: победу отметили хорошо, теперь бы хоть немного отдохнуть.
Прославленный вратарь, депутат Госдумы Владислав Третьяк не скрывал, что давно не испытывал такой гордости за отечественный хоккей.
Владислав Третьяк: «Конечно, обстановка сложнее была. Это нам нельзя, то нам нельзя, флаг брать нельзя, конечно, психологическая нервозность есть, но мы старались отсечь команду от всего: только игра, только игра. Вы знаете, за что бьетесь».
Но за «Россию, которая в сердце» бились не только хоккеисты. Олимпийский чемпион Сочи в шорт-треке Семен Елистратов — опять же вопреки всем «нельзя» — в Пхёнчхане все равно сумел вырвать бронзу.
Семен Елистратов: «Я всегда смеюсь, с улыбкой воспринимаю, когда говорят: „Вот олимпийские игры — это праздник!“. Я говорю: ребят, ну какой праздник! Мы туда как на войну едем — биться!»
По словам олимпийцев, только дома они смогут по-настоящему осознать, что же они там, в Корее, совершили.
Андрей Зубарев, олимпийский чемпион, хоккей: «Мы хотим просто приехать и посмотреть. Как страна отреагировала на наше выступление, наши болельщики. Хочется посмотреть в их глаза радостные».
В радостные глаза дочери хотела взглянуть и мать бронзового призера, лыжницы Анны Нечаевской. В аэропорту женщина приютилась в стороне от шумных фанатов. Она долго добиралась из глухой деревни в Вологодской области, чтобы устроить дочери сюрприз.
Сюрпризы для нашей лыжницы этим не закончились. Прямо во время встречи из толпы показался молодой человек с кольцом. Едва сойдя с рейса, медалистка Пчёнхчана получила главное предложение жизни. И сказала «да».
После двух недель соревнований спортсмены говорят одно: сильно устали. Давление на нашу сборную было выше, чем на других играх. Но расслабляться рано. Впереди главная борьба. На Пекинские игры через четыре года сборной необходимо вернуть флаг и гимн.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терёхина.
Комментарии